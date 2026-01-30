Türk iş dünyasından Avrupa'ya açık mektup: Yeni Avrupa'yı birlikte inşa edelim

Nurdoğan Arslan Ergün

DEİK Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ve Başkan Yardımcısı Ali Kibar, "Dünyanın yeni bir Avrupa'ya ihtiyacı var, bunu birlikte inşa edelim" diyerek AB liderlerine açık mektup hazırladı.

Mektup 31 Ocak'ta Financial Times'te yayınlanacak.

Mektupta AB'nin Made in Europe hamlesine işaret edilerek, "Avrupa'nın Türkiye'ye, Türkiye'nin de Avrupa'ya ihtiyacı var. Avrupa'nın Türkiye'yi dışlayarak ekonomik ve stratejik özerklik kurabilecegine inanmıyoruz" vurgusu yapılacak.