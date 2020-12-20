Türk iş dünyasından Biden'a ilk mektup

14 Aralık 2020’de ABD Seçiciler Kurulu oylaması sonrası Biden’ın yeni ABD Başkanı olabilmesi için gerekli olan 270’in üzerinde oy kazandığı açıklanmış ve Cumhuriyetçi Parti’nin önde gelen Senatörleri de Biden’ı ABD’nin Seçilmiş Başkanı olarak tanıdıklarını ifade etmişlerdi. Biden’ın seçim zaferinin resmileşmesinin ardından TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, bir mektup kaleme alarak Biden ve ekibini seçim zaferinden ötürü tebrik etti.

TAİK Başkanı Yalçındağ’ın kaleme aldığı mektupta Joe Biden uzun yıllardır Amerikan halkına ve ülkesinin ikili ilişkilerine kendisini adamış bir isim olarak ifade edildi. TAİK'in, yeni ABD Başkanı Biden’ı 2013 yılında Amerikan-Türk Konferansı’nda (ATC) ağırladığı hatırlatılırken Yalçındağ'ın, önümüzdeki yıl yapılacak olan 39. ATC’de yeni ABD yönetiminin üyeleriyle birlikte Biden’ı tekrar ağırlamak için davette bulundu.

Mektupta öne çıkan diğer başlıklar şöyle:



- Türkiye ve ABD’nin en büyük grupları TAİK üyesidir. TAİK ABD’de milyarlarca dolar

yatırıma sahiptir, Amerikalılara on binlerce istihdam sağlamaktadır.



- Türkiye, Amerikalı firmalar için çok önemli bir denizaşırı pazardır.

- Pandemi döneminde Türkiye ve ABD için ticarette kazan-kazan ilişkisine dayanan yeni

fırsatlar ön plana çıkmıştır.



- TAİK önümüzdeki süreçte iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini desteklemeye

devam edecektir.



- TAİK, ikili ticaret hacminin 100 milyar dolar seviyesine çıkarılmasını sonuna kadar

desteklemektedir. ABD’li şirketlerin özellikle de COVID-19 süreciyle birlikte tedarik

zincirlerini çeşitlendirmelerine yardımcı olmak için Türk üreticileri önemli bir

konumdadır. Birlikte çalışarak, iki ülke ekonomisini daha dayanıklı hale getirilebilir ve

her iki ülke de sürdürülebilir büyüme yoluna koyulabilir.

- ABD Dışişleri Bakanlığı’nın son günlerde uygulamaya koyduğu CAATSA

yaptırımlarının iki ülke iş dünyasını etkilemesinden kaygı duyulmaktadır. TAİK, Biden

yönetiminin ikili ilişkileri güçlendirmeyi bir öncelik haline getirmesini temenni etmektedir. Bu bağlamda, Türkiye ve ABD arasında ikili ticaret hacminin artırılması noktasında yeni ABD yönetimiyle çalışmaya hazırdır.



- TAİK’in uzun süredir ısrarla dile getirdiği Serbest Ticaret Anlaşması (STA) yeni

dönemde kilit rol oynayabilir. Uzun zamandır dile getirilen Serbest Ticaret, iki ülke ortak

yönlerini geliştirmek ve iki ülkenin birbirine yakınlaşması için en güçlü araçtır.

Hedeflenen ticaret hacmi yakalandığında askeri ve siyasi gerginliklere çözüm bulmak

her iki ülke açısından kolaylaşacaktır. TAİK, iki ülke arasındaki güçlü iş birliğine dayalı

ilişkiden tüm dünyanın faydalanacağına inanmaktadır.



- İki ülke arasında yaptırımlar ve anlaşmazlıkların değil, ticaret ve yatırımların

konuşulduğu bir pozitif gündem oluşturulmasına ihtiyaç var. Bu bağlamda STA konusu

önceliğimiz. Böylesi bir anlaşma yalnızca iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri

geliştirmeyecek, aynı zamanda Türk ve Amerikan şirketlerinin üçüncü ülkelerde ortak

projeler geliştirmesine de büyük bir ivme kazandıracaktır.



- İkili ilişkilerin güçlendirilmesi adına TAİK, Türk ve Amerikalı Bakanların düzenli olarak

iletişim kuracağı, sorunları tartışacağı, iş birliği yolları arayacakları ve fikir alışverişinde

bulunacakları bir “İkili Ulusal Komisyon” (Bi-national Commission) kurulmasını

önermektedir. Bir açık forum niteliğindeki İkili Ulusal Komisyonlar, ABD’nin zorluklar

yaşadığı ülkelerle ilişkilerini güçlendirmek adına 1990’lardan beri Demokrat yönetimler

tarafından uygulanmaktadır. Şüphesiz ülkelerimiz farklı ihtiyaçlara ve beklentilere

sahip olabilirler.