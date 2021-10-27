Türk-İş: Gıda enflasyonu ekimde yüzde 1,45

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara'da hesaplanan gıda enflasyonunun ekimde bir önceki aya göre yüzde 1.45 arttığını; dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının ise ilk kez 10,000 TL'yi aştığını açıkladı.

Türk-İş raporuna göre ekimde dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 3,093.2 TL'ye yükseldi. Raporda "2021 yılının ilk gününden itibaren aylık 2,825.9 TL olarak yürürlüğe giren net asgari ücret açlık sınırının altındadır ve her geçen gün aradaki makas açılmaktadır" denildi.

Türk-İş hesaplamasına göre 4 kişilik bir ailenin sadece gıda harcaması geçen aya göre 44 TL, geçen yıla göre 611 TL artış gösterdi.

TÜİK'in aylık enflasyon verilerini duyurma tarihinden önce açıklanan Türk-İş raporu, TÜİK enflasyon tahminlerine dair göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor.