Türk-İş: Gıda fiyatları ağustosta yüzde 0,8 arttı

Türk-İş, gıda fiyatlarının ağustosta aylık yüzde 0,8, yıllık yüzde 22,78 arttığını hesapladı.

Türk-İş araştırmasının ağustos ayı sonucuna göre; dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı yani açlık sınırı 2.926,72 TL oldu. Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı yani yoksulluk sınırı 9.533,28 TL olarak hesaplandı. Bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 3.572,79 TL oldu.

Türk-İş’in verileri temel alındığında “mutfak enflasyonu”ndaki değişim Ağustos 2021 itibariyle şu şekilde gelişti:

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 0,80 oranında artış gösterdi.

Yılın ilk sekiz ayı itibariyle fiyatlardaki artış yüzde 13 oranında gerçekleşti.

Gıda enflasyonunda son on iki ay itibariyle artış oranı yüzde 22,78 oldu.

Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 19,06 olarak hesaplandı.