Türk-İş: Gıda fiyatları kasımda yüzde 3,18 arttı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (Türk-İş) “Açlık ve Yoksulluk Sınırı” araştırmasının kasım ayına ilişkin sonuçları açıklandı.

Buna göre Ankara'da hesaplanan gıda enflasyonu, kasım ayında aylık bazda yüzde 3,18, yıllık bazda 26,82 yükseldi.

Yılın ilk on bir ayı itibariyle fiyatlardaki artış yüzde 23,23 oranında gerçekleşti. Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 20,58 olarak hesaplandı.

Araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 3.191,55 TL’ye yükseldi.

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 10.395,91 TL’ye, bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 3.902,57 TL’ye çıktı.

Dört kişilik bir ailenin sadece gıda harcaması (mutfak masrafı) geçen aya göre 98 TL, geçen yıla göre 675 TL artış kaydetti. Yapılması gereken toplam harcama tutarı (aile bütçesi) ise aylık 320 TL ve yıllık 2.198 TL tutarında yükseldi.