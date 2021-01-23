Türk-İş, iş kollarına göre COVID-19 vaka sayılarının açıklanmasını istiyor

Türk-İş, çok sayıda çalışanın görevi başında yeni tip koronavirüse (COVID-19) yakalandığını belirterek salgınla daha etkin mücadele için iş kollarına göre virüse yakalanan işçi sayılarının açıklanmasını istedi.

Tüm dünyada insan sağlığı başta olmak üzere hayatın her alanını olumsuz etkileyen COVID-19 salgını, çalışma hayatına da sekte vuruyor. Başta sağlık çalışanları olmak üzere birçok sektör çalışanı, görevi başında virüse yakalanmaya devam ediyor.

Salgının Türkiye'de işçiler üzerindeki etkisini araştırmak için harekete geçen Türk-İş, iş kollarına göre COVID-19 vaka sayılarının olmadığını tespit etti.

Salgınla daha etkin mücadele için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Sağlık bakanlıklarından iş kollarına göre virüse yakalanan işçi sayısının açıklanmasını talep eden Konfederasyon, veriler sayesinde acil önlem alınması gereken iş kollarının belirleneceğine dikkati çekti.

Türk-İş yetkilileri, ilgili iş kollarındaki sendikaların veriler doğrultusunda bir eylem planı oluşturup harekete geçebileceğini belirterek bunun salgınla mücadeleye önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

"Hasta olma riski yüksek olan işçiler ikinci gruba alınsın"

Sağlık Bakanlığının bir hafta önce aşı olacakların sıralı listesini yayımladığını anımsatan Türk-İş yöneticileri, birinci grupta sağlık çalışanlarının ve risk grubundakilerin olmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Buna karşın ikinci ve üçüncü grupta madenciler başta olmak üzere işi gereği toplumsal yaşamın içerisinde olan, toplu taşıma ve servis kullanan, kamu binalarında çalışan işçilerin olması gerektiğine dikkati çeken Konfederasyon, tüm vatandaşlara yetecek kadar aşının ivedilikle temin edilmesini ve çalışma şartları nedeniyle hasta olma riski yüksek işçilerin ikinci gruba alınmasını istedi.

Türk-İş, aşılama çalışmalarının salgının bittiği anlamına gelmediği, rehavete kapılmadan maske, sosyal mesafe ve hijyen önlemlerine devam edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.