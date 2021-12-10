Türk-İş: İşçinin kırmızı çizgisi 4 bin lira

Milyonlarca işçinin gözü asgari ücret için verilecek karara çevrildi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısı dün TİSK ev sahipliğinde gerçekleşti, ancak bu toplantıdan da uzlaşı çıkmadı.

İlk toplantıdan bu yana asgari ücret konusunda oluşan iyimser hava ise bu toplantıda sona erdi.

Türk-İş ilk kez rakam açıkladı

Komisyonda işçileri temsil eden Türk-İş ilk kez rakam telaffuz etti.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, ekonomik koşulların etkisiyle işçinin alım gücünün düştüğüne dikkat çekti ve 4 bin liranın altındaki bir asgari ücretin kabul edilemez olduğunu söyledi. Atalay, "Asgari ücrette işçinin kırmızı çizgisi 4 bin liradır" dedi.

Asgari ücret zammı için temasların sürdüğünü belirten Atalay, uzlaşma ve karar toplantısı için önümüzdeki hafta başını işaret etti. Atalay, 13 veya 14 Aralık'ta kararın kesinleşebileceğini belirtti.

TİSK'ten 3 bin 100 lira yalanlaması

Diğer yandan toplantının ardından açıklama yapan Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, TİSK’in 3 bin 100 lira civarında bir rakamı doğru bulduğunu, TÜRK-İŞ’in 3 bin 900 liranın altına düşülmeyeceğini belirttiğini kaydetti.

TİSK tarafından yapılan açıklamada ise "Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında asgari ücrete ilişkin hiçbir teklif veya rakam dile getirilmemiştir" denildi. Açıklamada, Konfederasyonun asgari ücretin 3 bin 100 lira olarak belirlenmesi yönünde bir önerisinin olmadığını duyurdu.

3 konuda uzlaşma sağlandı

Öte yandan TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç Akansel Koç, TÜRK-İŞ ile “Asgari ücretteki işçi primlerinden de 5 puanlık indirim yapılması (işveren payında olduğu gibi), gelir vergisi birinci diliminin yıllık brüt asgari ücrete eşitlenmesi ve asgari ücret işveren desteğinin toplu sözleşmeleri işyerlerinde yüzde 6, diğerlerinde yüzde 3 olarak belirlenmesi” olmak üzere 3 konuda uzlaşmaya vardıklarını söyledi.