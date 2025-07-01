TÜRK-İŞ, kamu toplu iş sözleşmesi eylemlerine başladı

TÜRK-İŞ, Türk Ağır Sanayii Ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) tarafından yapılan teklifi düşük buldukları gerekçesiyle Türkiye genelinde eylemlere başladı.

TÜRK-İŞ tarafından yapılan açıklamada, "600 bin kamu işçisini kapsayan müzakerelerde TÜHİS işçi tarafına Konfederasyonumuzun kabul edilemez olarak nitelendirdiği düşük teklifler sunmuştur. Bu tekliflere karşı Kamu Koordinasyon Kurulu ve Konfederasyonumuzun açıkladığı takvim çerçevesinde eylemlerimiz devam etmektedir. Eylem planı kapsamında, 1 Temmuz 2025 Salı günü TÜRK-İŞ Bölge ve İl Başkanlarının belirlediği şehir merkezlerindeki alanlarda mesai bitimi işçiler toplanmış ve kitlesel basın açıklamaları gerçekleştirilmiştir" denildi.

Tüm illerde ortak şekilde yapılan basın açıklamasında, "Biz kamuda çalışan işçiler olarak, 2025 yılı Toplu İş Sözleşme sürecinde karşılanmayan taleplerimiz, ücret artışımız ve haklarımız için verdiğimiz mücadeleden asla vazgeçmeyeceğimizi her fırsatta dile getirdik. Bu kararlı duruşumuzun bir parçası olarak eylem planımızı kamuoyuna basın aracılığıyla duyurduk. Geçtiğimiz hafta, 81 ilde iş yerlerimizin önünde bildirilerimizi okuduk. Uyardık, çağrıda bulunduk" ifadelerine yer verildi.