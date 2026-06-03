TÜRK-İŞ: Milyonlarca kişinin enflasyon karşısındaki kayıpları telafi edilmeli

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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen 114. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye’deki çalışanların karşı karşıya olduğu ekonomik ve sosyal sorunları uluslararası platforma taşıdı.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) genel kurulunda konuşan Atalay, enflasyonun çalışanların yaşam standartları üzerindeki etkisine dikkat çekerek gelir kayıplarının giderilmesi çağrısında bulundu.

“Enflasyon çalışanların alım gücünü eritiyor”

Türkiye’de işçilerin, memurların, emeklilerin ve asgari ücretle çalışan milyonlarca kişinin yüksek enflasyon nedeniyle ciddi geçim sıkıntısı yaşadığını vurgulayan Atalay, alım gücündeki düşüşün çalışma hayatının en önemli sorunlarından biri haline geldiğini söyledi.

Atalay, savaşlar ve küresel ekonomik krizlerin etkisiyle yükselen enflasyonun çalışan kesim üzerindeki baskısını artırdığını belirterek, enflasyon karşısında oluşan gelir kayıplarının telafi edilmesi gerektiğini ifade etti.

Kayıt dışı istihdam ve taşeron sistem eleştirisi

Konuşmasında çalışma hayatındaki yapısal sorunlara da değinen Atalay, kayıt dışı çalışmanın halen milyonlarca çalışanı sosyal güvenlik ve sendikal haklardan mahrum bıraktığını söyledi.

Staj ve çıraklık mağdurlarının yaşadığı sorunların çözüm beklediğini belirten Atalay, taşeron çalışma sisteminin de çalışanların iş güvencesini ve örgütlenme haklarını olumsuz etkilediğini dile getirdi.

“Uzun çalışma saatleri ve iş kazaları büyük sorun”

TÜRK-İŞ Başkanı, çalışma hayatında uzun mesai süreleri, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önemli sorunlar olmaya devam ettiğini belirtti.

Bazı iş yerlerinde çalışanların sendikal faaliyetlere katıldıkları için baskı gördüğünü ve işini kaybetme endişesi yaşadığını ifade eden Atalay, örgütlenme özgürlüğünün etkin şekilde korunması gerektiğini söyledi.

Dijital dönüşüm uyarısı: Güvencesiz çalışma artıyor

Konferansın gündeminde yer alan sosyal diyalog, platform ekonomisi ve eşitlik başlıklarının çalışma hayatının geleceği açısından kritik önem taşıdığını belirten Atalay, dijital dönüşümün yeni fırsatlar kadar yeni riskleri de beraberinde getirdiğini vurguladı.

Atalay, geçici ve güvencesiz çalışma modellerinin yaygınlaşmasının çalışanlar açısından ciddi tehdit oluşturduğunu belirterek, insan onuruna yakışır ve güvenceli istihdamın artırılması gerektiğini ifade etti.

“Sendikal hakların önündeki engeller kaldırılmalı”

Sendikal hakların demokratik çalışma hayatının temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Atalay, kamu çalışanlarının sendikal haklarının uluslararası çalışma standartlarıyla uyumlu hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Grev hakkı dahil olmak üzere çalışanların örgütlenme özgürlüğünün güçlendirilmesini isteyen Atalay, toplu sözleşme süreçlerinin daha adil ve etkin şekilde yürütülmesinin önemine dikkat çekti.

“Gelir adaleti olmadan sürdürülebilir kalkınma mümkün değil”

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, emeğin korunmadığı, gelir dağılımında adaletin sağlanmadığı ve sosyal devlet mekanizmalarının güçlendirilmediği bir ortamda ne toplumsal barışın ne de sürdürülebilir kalkınmanın mümkün olacağını belirtti.

Atalay, çalışanların ekonomik refahını artıran ve sosyal haklarını güvence altına alan politikaların hem Türkiye hem de dünya için öncelikli gündem maddesi olması gerektiğini sözlerine ekledi.