TÜRK-İŞ Ocak ayı yoksulluk ve açlık sınırını açıkladı!

TÜRK-İŞ, 2025 yılı Ocak ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı.

Açlık sınırı ne kadar oldu? (TÜRK-İŞ açlık sınırı kaç TL?)

Açıklanan verilere göre açlık sınırı, 2025 yılı için belirlenen 22.104,67 TL’lik asgari ücretin üzerinde bir seviyeye ulaştı. Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı, bir önceki aya oranla yüzde 4,97 artarak 21.083,28 TL’den 22.131,06 TL’ye yükseldi.

Yoksulluk sınırı ne kadar? (TÜRK-İŞ yoksulluk sınırı kaç TL oldu?)

Gıda harcaması dışında, giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçların toplamını kapsayan yoksulluk sınırı ise yüzde 4,97 artışla 68.675,17 TL’den 72.088,14 TL’ye çıktı. Bu durum, yoksulluk sınırının da asgari ücretin oldukça üzerinde kaldığını gösterdi.

Bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise yüzde 60,30’luk yıllık ortalama artışla 28.756,29 TL’ye yükseldi.

Ankara’da dört kişilik bir ailenin gıda harcamalarındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 4,97 oranında gerçekleşirken, on iki aylık değişim oranı yüzde 47,06 oldu. Yıllık ortalama artış ise yüzde 60,30 olarak kaydedildi.