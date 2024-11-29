TÜRK-İŞ ortaya koydu: Kasım ayı gıda enflasyonunda son durum

TÜRK-İŞ, kasım ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini kamuoyuyla paylaştı. Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenmesi için gereken açlık sınırı 20 bin 562 TL’ye ulaşırken, yoksulluk sınırı ise 66 bin 976 TL 7 kuruş olarak hesaplandı. Bu veriler, özellikle gıda fiyatlarındaki artış ve geçim maliyetlerindeki yükselişi ortaya koyuyor.

Açlık ve yoksulluk sınırı artıyor

Açıklamada, asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki makasın 3 bin 560 TL’ye çıktığı vurgulandı. TÜRK-İŞ, bu hesaplamaların hane halkının toplam gelir gereksinimini gösterdiğini ve piyasa fiyatlarına dayalı bir şekilde belirlendiğini ifade etti.

Gıda fiyatlarındaki değişim (Kasım 2024)

TÜRK-İŞ raporunda, kasım ayında gıda ürünlerinin fiyatlarındaki değişimlere ilişkin detaylı bilgiler de yer aldı. Gıda gruplarına göre fiyat artışları ise şöyle gerçekleşti:

Süt, yoğurt, peynir grubu: Süt fiyatlarında değişim olmazken, peynir ve yoğurt fiyatlarında marketler arası rekabet nedeniyle yüzde 1 düşüş yaşandı.

Et ve tavuk ürünleri: Dana kıyma ve kuşbaşı fiyatları yüzde 2,5 düşerken, kuzu eti fiyatı yüzde 4 artarak 807 TL’ye yükseldi. Tavuk eti fiyatı yüzde 1 arttı, balık fiyatlarında ise mevsim etkisiyle düşüş sürdü.

Sebze ve meyve: Patates ve soğanda büyük artış gözlemlenirken, mandalina ve portakal gibi kış meyvelerinde fiyat düşüşü oldu. Sebze-meyve ortalama kilogram fiyatı 52,73 TL’ye ulaştı.

Tahıllar ve yağ ürünleri: Ekmek fiyatları sabit kalırken, un, pirinç ve bulgur fiyatlarında artış görüldü. Zeytinyağı fiyatlarında azalma sürerken, ayçiçek yağı ve margarin fiyatları arttı.

Diğer gıda maddeleri: Baharat ürünleri ve çay fiyatlarında değişim olmazken, pekmez fiyatları yüzde 12’ye yakın artışla dikkat çekti.

TÜRK-İŞ’ten uyarı

TÜRK-İŞ, temel ihtiyaç ürünlerindeki fiyat artışlarının hane halkı bütçelerini giderek zorladığını ve gelir-gider dengesi üzerindeki baskının arttığını belirtti. Açlık sınırının asgari ücretin üzerine çıkması, özellikle dar gelirli kesimlerin yaşam standartları üzerinde ciddi etkiler yaratıyor.