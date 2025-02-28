TÜRK-İŞ şubat ayı yoksulluk ve açlık sınırını açıkladı!

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) şubat ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırlarını açıkladı. Buna göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için yapması gereken aylık harcama tutarı, yani açlık sınırı 23.323,86 TL’ye ulaştı.

Gıda harcamalarının yanı sıra barınma, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi zorunlu giderleri de kapsayan yoksulluk sınırı ise 75.973,49 TL olarak hesaplandı. Öte yandan, bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 30.206,24 TL’ye yükseldi.

Çalışanların satın alma gücünün giderek gerilediğine dikkat çeken araştırma, dar ve sabit gelirli kesimlerin geçim şartlarının daha da zorlaştığına dikkat çekti. Asgari ücret, dört kişilik bir ailenin yalnızca gıda harcamalarını bile karşılamaya yetmezken, ücretli çalışanlar ve emekliler için geçim koşullarının iyileştirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Gıda harcamasındaki aylık artış nasıl gerçekleşti?

TÜRK-İŞ’in verilerine göre, “mutfak enflasyonu” Şubat 2025 itibarıyla şu şekilde gerçekleşti:

• Ankara’da dört kişilik bir ailenin gıda harcamasındaki aylık artış yüzde 5,39 oldu.

• Son 12 ayda gıda fiyatlarındaki değişim yüzde 43,47 olarak hesaplandı.

• Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 57,73 seviyesine ulaştı.