TÜRK-İŞ'e göre aralık ayında yoksulluk sınırı 26 bin 485 lira
TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Aralık 2022 sonuçları açıklandı.
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Araştırmaya göre, "yoksulluk sınırı" 26 bin 485 lira olarak hesaplandı.
Aralık’ta 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" ise 8 bin 130 lira oldu. Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise aylık 10 bin 612 bin lira olarak belirlendi.