TÜRK-İŞ'e göre aralık ayında yoksulluk sınırı 26 bin 485 lira

Araştırmaya göre, "yoksulluk sınırı" 26 bin 485 lira olarak hesaplandı.

Aralık’ta 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" ise 8 bin 130 lira oldu. Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise aylık 10 bin 612 bin lira olarak belirlendi.