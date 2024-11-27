Türk-İş'ten asgari ücret mesajı: İşçilerin çok kaybı var, telafi edilmeli

Halihazırda 17 bin 2 lira olarak uygulanan asgari ücrete 2025 yılında ne kadar zam geleceği milyonlar tarafından takip ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndaki toplantıların ardından zamlı asgari ücret aralı ayında duyurulacak. Komisyonda ücret pazarlığı yapacak taraflar arasında Türk-İş de bulunuyor.

Sözcü'den Saygı Öztürk'e Türk-İş'in tavrını anlatan bir sendikacı, kendilerinin "İnsanca yaşayabilmek için bir rakam" istediklerini ifade etti.

"Şimdi herkes kafasına göre bir rakam söylüyor. Siyasiler, patronlar konuşuyor. Biri 20, başka biri 30, başkası 40- 50 bin diyor" diyen sendikacı, Türk-İş'in rakam vermesi halinde pazarlık imkanının olmayacağını ifade etti.

'İnsanca yaşam için ücret'

Sendikacı, böyle bir durumun patronların elini güçlendireceğini, onların hükümetle masaya oturacağını belirterek "Nasıl olsa Türk-İş bunun altına inmez" diye kendilerine tavır alındığını kaydetti.

İsmini vermek istemeyen sendikacı, "O zaman hükümetle işveren sendikası istedikleri gibi hareket ediyorlar. Biz bu durumu dikkate alıyoruz. O yüzden rakam belirtmek yerine ‘İnsanların, insanca yaşayacağı ücret’ diyeceğiz. Onun ne olduğu da ortada" dedi.

Yeni yıldaki asgari ücrete hedef enflasyon kadar zam yapılması masadayken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışanları enflasyona ezdirmeyeceklerini dile getirmişti.

'İşçilerin çok kaybı var'

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da ocak ayında memurlar için sözleşme görüşmelerinin başlayacağını, memurlar için de mücadeleden geri adım atmayacaklarını kaydetti.

Atalay, Ankara'da 150 bin kişinin katıldığı miting düzenlediklerini ancak bunun bazıları hariç TV'lerde haberleştirilemediğini belirterek, kamu çalışanlarının da maaşlarının yakında zamanda belirleneceğini dile getirdi.

Atalay şunları söyledi: "Ben, bakan, iş adamı, zengin olmayacağım. Gerekeni yaparım. Toplu sözleşme öncesinde, Kamu Koordinasyon Kurulu toplantı yapacak. Bir rakam çıkacak. Nedir, ne değildir göreceğiz. Şimdi asgari ücret için diyorlar ya ‘Gerçekleşen enflasyon mu, olan enflasyon mu?’ diye. Bu dönemde işçilerin çok kaybı var. Onların telafi edilmesi gerekir. Rakamların çıkmasını bekleyeceğiz."

Sendikalarla ilk temas

Öte yandan Üçlü Danışma Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında 'Çalışma Hayatında Yargı Süreçleri' gündemiyle bugün toplanacak.

Bakan Işıkhan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıya, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsilcileri katılacak.