Türk-İş'ten asgari ücret zirvesi: Yol haritası belirlenecek

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan yapısıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere çalışmalarına devam ediyor.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını 10 Aralık, ikinci toplantısını ise 16 Aralık'ta gerçekleştirmişti.

Komisyon, üçüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında 19 Aralık Perşembe günü saat 11.30'da yapacak.

Toplantı kararı alındı

Toplantı öncesinde komisyonda işçi tarafını temsil eden Türk-İş, Başkanlar Kurulu'nu toplama kararı aldı.

Başkanlar Kurulu toplantısı, 19 Aralık Perşembe günü saat 09.00'da yapılacak.

Türk-İş Genel Merkezi'nde yapılacak toplantının gündemi asgari ücret olacak. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay başkanlığında yapılacak toplantıda, asgari ücret görüşmelerinde Türk-İş'in tavrı tartışılacak.

Toplantıya katılan Türk-İş'e bağlı sendikaların yönetimlerinden asgari ücret konusunda görüş alınacak. Asgari ücret görüşmelerinde anlaşmanın sağlanamaması halinde konfederasyonun izleyeceği yol haritası belirlenecek.