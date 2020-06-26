TÜRK-İŞ'ten kıdem tazminatına ret: “Grev” demeden “grev kartını” çekti!

26 Haziran 2020

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu 26 Haziran günü yaptığı kıdem tazminatı önerisi gündemli toplantıda, önerileri reddetti ve her yıl farklı şekillerde kıdem tazminatının kaldırılması yönünde gündeme getirilmesinin son bulması çağrısında bulundu. TÜRK-İŞ “uyarı amaçlı” olarak 29 Haziran'da 81 ilde TÜRK-İŞ bölge, il, şube yöneticileri ve işçilerin katılımıyla basın toplantısı düzenleyerek açıklama yapacak. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulunun da gelişmeleri izleyerek, “sürekli toplantı halinde” olmasına karar verildi.

Başkanlar Kurulu kararında, mevcut öneriler “kıdem tazminatının süreç içinde kaldırılması” girişimi olarak nitelenerek; TÜRK-İŞ'in geçmiş genel kurullarında kıdem tazminatının kaldırılmasının genel grev kararıyla karşılanacağı kararları “genel grev” sözcüğü kullanılmadan, “Türk-İş Başkanlar Kurulu, bugün çalışanlar ve gelecekte çalışacak olanlar için kıdem tazminatının mevcut haliyle korunmasından yanadır. Kıdem tazminatının özüne yönelik hiçbir düzenlemeye katılım ve onay verilmeyecektir. Konfederasyonumuzun 21, 22 ve 23’üncü Olağan Genel Kurullarında “kıdem tazminatı” ile ilgili olarak oybirliğiyle alınan kararın gereği yerine getirilecektir” ifadesine yer verildi.

Bildiride, kararların “oybirliği” ile alındığına işaret edilerek, tamamlayıcı emeklilik sigortası (TES) önerisinin zaman içinde kıdem tazminatının kaldırılması anlamına geldiği belirtildi. İş kanununa 84 yıl önce kıdem tazminatının girdiği hatırlatılan bildiride, mevcut önerinin zamanlaması eleştirilerek, salgın ortamında gündeme getirilmesinin “doğru ve kabul edilebilir bir yaklaşım” olmadığı vurgulandı.

İşçi ve işveren vurgusu

Bildiride zamanlama eleştirisine yönelik olarak işçi ve işverenin de görüş birliği vurgusu yapılarak, “Hem işçilerin hem de işverenlerin gündemi küresel salgın Covid-19’in yol açtığı olumsuz ekonomik koşulların üstesinden gelinmesidir. Toplumun geniş kesimlerinin beklentisi ve talepleri de bu yöndedir. Ne bundan önceki dönemde ne de bu süreçte sosyal tarafların kıdem tazminatının kaldırılarak yerine tamamlayıcı emeklilik sisteminin getirilmesine ilişkin herhangi bir talebi bulunmamaktadır. Böyle bir teklifin gündeme gelmesi ve tartışılması çalışma hayatının huzurunu bozmuştur. İşçileri ve ailelerini endişeye sevk etmiştir.” ifadesine yer verildi.



Kıdem tazminatı kırmızı çizgi, her yıl öneri getirme son bulsun çağrısı

“Başkanlar Kurulu, Her yıl farklı adlar ve değişikliklerle gündeme getirilen ve kıdem tazminatında mevcut düzenlemeye göre hak kaybına neden olacak girişimlerin artık sona ermesi gerektiğini ifade etmektedir” denilen bildiride kıdem tazminatının temel unsurlarının aşındırılmasına yönelik girişimlerin reddedileceği vurgulanarak, “Kıdem tazminatı, Türkiye işçi sınıfının ve Türk-İş’in kırmızı çizgisidir. İş ve gelecek güvencesidir. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı hakkından hiçbir şekilde vazgeçilemez. Kıdem tazminatının fona devredilmesi, süresinin azaltılması gibi bu hakkın tasfiyesine ya da zayıflatılmasına yönelik her türlü girişim karşısında işçinin haklı tepkisi ve talepleri kararlılıkla savunulacaktır” denildi.

Esnekleşme düzenlemesi iş güvencesinin ortadan kalkması

Bu arada TÜRK-İŞ, “istihdam paketi” ile gündeme gelen, 25 yaş altı ve 50 yaş üstü kişilerle belirli süreli sözleşme yapılabilmesine yönelik “esnekleşme” düzenlemesinin kıdem tazminatı ve iş güvencesini ortadan kaldırılması niteliği taşıdığı belirtilerek, kabul edilmediği vurgulandı.