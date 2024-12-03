Türk-İş'ten MÜSİAD’ın açıklamasına tepki: Asgari ücretle bir hafta geçinebilir misiniz?

Milyonların merakla beklediği asgari ücret 2025 zammının ne kadar olacağı konusu tartışılmaya devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 10 Aralık tarihinde gerçekleştireceği ilk toplantının öncesinde Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, kritik açıklarda bulundu.

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) üyeleri ile bir araya gelen Atalay, asgari ücret zammının çalışanların maaşlarına 1 Şubat'ta yansıyacak olmasına rağmen, 150 gündür ülke olarak asgari ücretin konuşulduğuna dikkat çekti.

Atalay, MÜSİAD’ın “Asgari ücret zammı yüzde 25’i geçmesin” açıklamasına tepki göstererek, “Asgari ücret ile ilgili algı operasyonu yapılıyor. Asgari ücret enflasyona sebep değil. Asgari ücret bu ülkede geçim ücreti oldu. Bu ücretle bir hafta geçinebilir misiniz? İşveren örgütleri 17 bin lirayı gözünün önüne getirsin, insanların ailesi ile nasıl geçineceğine dair açıklasın. İnsan gibi yaşayacak, nefes alacak bir ücret tespit edilmeli. Önümüzdeki hafta komisyon toplanarak rakamları tespit edecek. Önce hükümet ve işveren rakamı açıklayacak, sonra biz rakamımızı açıklayacağız” ifadesini kullandı.

“Enflasyonun düşmediği görüldü”

Türk-İş Başkanı Atalay, "Asgari ücret artışının enflasyona yol açmadığını 2024’te gördük. 2024’te asgari ücret bir defa arttı ama enflasyonun düşmediği görüldü" diye konuştu.

Atalay, asgari ücrete ilişkin beklentilerine ilişkin de, "Haftaya işveren ve hükümetin rakamlarını görelim sonra biz açıklarız" dedi.

MÜSİAD, yüzde 25'in üzerindeki artışın doğru olmadığını açıklamıştı

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı dün yaptığı açıklamada asgari ücrette yüzde 25 eşiğine dikkat çekmişti. Asmalı, asgari ücrette enflasyon hedeflerine zarar getirecek bir artışı doğru bulmadığını belirterek, "Bana göre yüzde 25'in üzerinde bir asgari ücret artışı değil" demişti.