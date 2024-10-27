TÜRK-İŞ'ten vergi tarifesinde değişiklik talebi: Vergiler, yeniden değerleme oranında güncellensin

TÜRK-İŞ Konfederasyonu, vergi konusundaki mevcut sorunlar ile bu sorunlara çözüm önerilerini içeren bir rapor hazırladı.

Raporda, yıllardır gerektiği gibi arttırılmayan ücret vergi tarifesi nedeniyle ücretlilerin yüksek vergi yükü ile karşı karşıya kaldığı, vergide eşitsizlik ve adaletsizlik yaşandığı ifade edildi.

Türkiye'de ödeme gücüne göre verginin tam tersi işlediği, düşük ve orta düşük gelir seviyesindeki ücretlere bakıldığında, ücretlilerin yıllar itibarıyla daha yüksek orandan vergi ödemek durumunda kaldığı belirtildi.

Asgari ücretten kurtulan vergide eziliyor

Ücretliler için daha yüksek orandan vergi ödemenin vergi eşitsizliğini körüklediğine dikkat çekilen raporda, "Her ne kadar asgari ücretten alınan vergi ülkemizde istisna edilmiş olsa da asgari ücret kümülatif vergi matrahına dahil olmaktadır. Bu da asgari ücretten biraz bile fazla alan ücretlilerin, kısa zamanda vergi oranının yüzde 20, yüzde 27 olacağı anlamına gelmektedir." denildi.

'Birinci dilim, asgari ücretin 14 katından az olmamalı'

Raporda, ücretliler aleyhine olan bazı hususların ve uygulamaların gözden geçirilerek düzeltilmesiyle daha adil bir vergi sisteminin mümkün olacağı belirtilerek, talepler şöyle sıralandı:

"Ücretlilerin insanca, onuruna yakışır yaşam standartları için objektif ve adaletli bir vergileme politikasına ihtiyaç var. Talebimiz, vergi tarifesinin yeniden değerleme oranında güncellenmesidir. Bundan sonrası için de tarifenin her yıl yeniden değerleme oranında arttırılmasıdır. Yeniden değerleme oranı ile vergi dilimleri arttırılsa dahi birinci dilimin, asgari ücretin 14 katından; ikinci dilimin, asgari ücretin 24 katından; üçüncü dilimin, asgari ücretin 53 katından, dördüncü dilimin ise asgari ücretin 250 katından az olmaması sağlanmalıdır."

Rapor, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler ile milletvekillerine gönderildi.