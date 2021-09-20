Türk işverenleri, istihdam beklentisinde 'iyimser'

Türk işverenleri, son üç yılın en güçlü işe alım beklentilerini bildirirken, beklentiler bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 4, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 artış kaydetti.

ManpowerGroup İstihdama Genel Bakış Araştırması verilerine göre, Türk işverenlerin yüzde 29'u yılın son çeyreğinde istihdam artışı beklerken, yüzde 14'ü azalma ve yüzde 52'si değişiklik olmayacağı yönünde görüş belirtti.

Söz konusu döneme ilişkin net istihdam görünümü ise yüzde 15 artış gösterdi. Mevsimsel verilerden arındırılmış görünüm de yine yüzde 15 artış olarak ölçüldü

En yüksek istihdam artışı beklentisi üretim sektöründe

Araştırma kapsamındaki sekiz sektörün tamamında işverenler ekim-aralık arasını kapsayan dönemde işe alım seviyelerinde artış beklentisine sahip. İşverenlerin en güçlü işe alım beklentileri bildirdiği sektör ise yüzde 21 ile üretim sektörü oldu.

Onu yüzde 18 ile finans ve kurumsal hizmetler, diğer üretim ve ilaç sektörleri takip etti.

Toptan ve perakende ticaret sektörü yüzde 17'lik istihdam görünümü sunarken, diğer hizmetler yüzde 13, restoran ve otelcilik sektörü uüzde 11 ve inşaat sektörü yüzde 8 istihdam görünümü beklentisinde bulundu.

En güçlü istihdam görünümü Ege bölgesinde

En güçlü istihdam piyasasının beklendiği bölge yüzde 24 ile Ege bölgesi olurken, Marmara ve Akdeniz bölgesindeki işverenler yüzde 17 ile istikrarlı bir işe alım beklentisi sundu.

İç Anadolu bölgesinin istihdam görünümü yüzde 15 olarak ölçüldü. Karadeniz bölgesi ise yüde 7'lik görünümle diğer bölgeleri takip etti.

"Son yılların en iyimser istihdam beklentileri"

ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, "Araştırmamıza katılan tüm sektör ve bölgelerin yılın son çeyreğine ilişkin istihdam görünümleri pozitif seyrediyor. Sonuçlar son yılların en iyimser istihdam beklentilerini sergilemenin yanı sıra 2022'ye girmeden önce tüm bölgelerimizde işverenler ve iş arayanlara moral verici nitelikte. COVID-19 pandemisinin etkilerinden toparlanma süreci hız kazandıkça giderek artan oranda daha fazla sektörden olumlu beklentiler almaya devam edeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.