Türk kadın iş insanları, KKTC’deki Türk kadın girişimcilerle buluştu

GİRNE (DÜNYA)- Türkiye ve KKTC’de çalışan kadın girişimci ve profesyoneller, Global Girişimcilik Haftası Etkinlikleri Kapsamında Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği’nin (GİKAD) ev sahipliğinde, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB ) ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulunun destekleri ile düzenlenen “İş’te Kadınlar KKTC’de” etkinliğinde bir araya geldiler.

Toplantının açılış konuşmasını yapan GİKAD Başkanı İçim Kavuklu, Türkiye’deki iş kadınlarının KKTC’daki kadınlarla bilgi paylaşımı yapmasının önemine değinerek, güzel bir dayanışma örneğinin sergilendiğini vurguladı. Kavuklu, güçlü kadının güçlü çocuklar güçlü aile , güçlü toplum ve ülke anlamına geldiğini vurgulayarak, bunu sağlamak için Türkiye’den gelen paydaşların bilgi ve tecrübelerinden faydalanmak istediklerini söyledi.

İçim Kavuklu, Türkiye’den boru hattıyla KKTC’ye su ulaştırılması projesinin çok önemli olduğunu ve bunun kendileri için can suyu olduğunu söyledi. İçim Kavuklu, KKTC’deki yerel üretimi çeşitlendirme ve pazarlamaya katkı amacını taşıyan başkanı olduğu GI-KA KOOP ile önemli çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak, Atatürk’ün ‘Kadınlarını geride bırakan toplum, geride kalmaya mahkûmdur’ hatırlattı.

İçim Kavuklu, “Bizler kalplerimizi, düşlerimizi, girişimci ruhlarımızı, cesaretimizi, tecrübelerimizi, bilgilerimizi, heyecanlarımızı, karşılıklı güvenimizi, samimiyetimizi, empati kurabilme yeteneklerimizi, birleştirip GİKAD'da birebir sivil toplum neferi olarak çalışmak için toplandık. Bu bizim 10 altın kuralımızdır. ‘Sözünün Kadını’ olduğumuzu da herkesin bilmesini isteriz” dedi.

Zirve kapsamında Shopsa Kurucusu Demet Sabancı, e-ticaret uygulamaları hakkında bilgi verdi. Sabancı, salgın döneminde e-ticaretin büyüdüğünü, kadınların evden çalışmasına imkan bulma yanında, ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırma şansı yakaladığını vurguladı. Zirvede ayrıca, moderatörlüğünü Belkıs Antik Kurucusu-İş İnsanı Belkıs Aktürk’ün üstlendiği “Ekonomide ve İş Dünyasında Kadın“ başlıklı oturumda, Cardplus Genel Müdürü Mine Tokay, Reeder Kurucu Ortağı Sezen Sungur Saral, Koç Finansman Genel Müdürü Yeşim Pınar Kitapçı, General Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Mine Ayhan, KKTC Cumhurbaşkanlığı Yurtdışı Kıbrıslı Türkler Komite Üyesi Burcu Kayan, TURKONFED Başkan Yardımcısı Reyhan Aktar, TOBB Medya ve İletişim Başkan Yardımcısı Fügen Toksü deneyimlerini paylaştı.

Moderatörlüğünü Halk Bilimci-Yazar Gonca Tokuz’un üstlendiği “Tarımda/Gastronomide Kadın” oturumunda, Gİ-KA KOOP Tarım Projesi Koordinatörü Eda Becer, İzmir Köy-KOOP Başkanı Neptün Soyer, TABİT Kurucu Ortağı Tülin Akın, Tarım Yazarı, Mine Ataman, TEOFARM Kurucusu Elif Ovalı konuşmacı olarak yer aldı. Moderatörlüğünü TOBB Kadın Çalışma Kurulu Başkanı G. Hülya Akkaya’nın üstlendiği, “Sivil Toplum Örgütlerinde Kadın” konulu oturumda, KKTC GİKAD As Başkanı Pınar Başman, GİFED Başkanı Huriye Serter, İZİKAD Başkanı Betül Sezgin, BUİKAD Başkanı Oya Eroğlu, KAİSDER Ankara Temsilcisi Canan Karalar, GİKAD Başkanı Gamze Aşnük,Trabzon TOBB KGK Başkanı Zuhal Akyüzlü konuşmacı olarak yer aldı. Etkinlikte ayrıca , GİKAD’ın , Yeniboğaziçi Belediyesi işbirliğinde düzenlediği “Kültürel Değerlerimize Sahip Çıkan Girişimci Kadınlar Yarışması”nda dereceye girenlere ödülleri verildi. Toplantıya, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin da görüntülü olarak katılarak, "Yeşil Şehir, İklim Değişikliği, Sıfır Atık ,Su" başlıklı bir konuşma yaptı.

Soldan sağa: Demet Sabancı, Nurten Öztürk, Sibel Tatar,Emine Erdem, Dr. İçim Çağıner Kavuklu

Sibel Tatar: Hava, toprak ve su gibi kadın da hayatın vazgeçilmezi

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi ve Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği’nin Onur Üyesi Sibel Tatar da etkinliğe katılarak bir konuşma yaptı. Sibel Tatar, hava kirliliğinin Kıbrıs ve bütün dünya için ciddi bir sorun olduğunu, yenilenebilir enerji kaynakları yanında, sanayi ve hizmetler sektöründe havayı koruyan sistemlerin gerekli olduğunu anlattı.

KKTC’nin kurak bir iklime sahip olması nedeniyle Türkiye’den gelen suyun büyük bir katkı olduğunu belirten Tatar, Dünyada temiz su kaynaklarına erişemeyen milyonlarca insan bulunduğunu vurguladı. Toprağın sağlığının korunmasının da kritik önemde olduğunu anlatan Sibel Tatar, su ve toprağın kirlenmesiyle tarımsal üretimde verimin düştüğünü anlattı.

Tarih içindeki gelişimde kadın ve erkek arasındaki eşitsizliğin arttığını belirten Sibel Tatar, tarihsel gelişim içinde üreme amacı doğrultusunda kadının rolünün geri atıldığını, savaşların erkek egemenliğini öne attığını belirtti.

Çağdaş yaşamda eşitlik yönünde ilerleme sağlansa da şiddet, cinsel ve ekonomik sömürü, siyasette eşitsizliğin devam ettiğini vurgulayarak, “Kadına saygıyı artırmak ve sağlamak için kadını toplum içinde ve sosyal hayatta desteklememiz gerektiğine inanıyorum. Üreten, iş kadınların toplumda daha da görünür olması ve kadına karşı saygının korunması için hep birlikte mücadele etmemiz gerekir. Kadının kadına desteğini sağlamak ve bu konuda öncü olmak arzusu ile bu toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz” dedi.