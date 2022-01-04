Türk kimya sektörü, 2021'i 25,3 milyar dolar ihracatla tamamladı

Türk kimya sektörü, ülkenin toplam ihracatına verdiği katkıyı 2021 yılında da sürdürdü. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (İKMİB) verilerine göre, 2021 yılında Türkiye ihracatı yüzde 32,9 artışla 225,4 milyar dolar, kimya sektörü ihracatı aynı dönemde 25,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Söz konusu ihracatla kimya, 2021 yılında en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektör oldu. Sektörün 2021 yılı Aralık ayı ihracatı ise 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 38 artışla 2,48 milyar dolara çıktı.

“Hedefimiz ihracatta yukarı doğru ivmemizi sürdürmek”

Türk kimya sektörünün ihracat rakamlarını değerlendiren İKMİB Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Koçak, “Kimya sektörü olarak 2021 yılını son derece güzel rakamlarla kapadık. Hedefimiz yeni yılda da ihracatta istikrarlı bir şekilde büyümemizi sürdürmek. Sektörümüz 2021 yılında 25,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Aynı dönemde en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektör konumuna ulaştık. Aralık ayında ise 2,48 milyar dolarlık ihracat ile yüzde 38 artış yakaladık. Hedefimiz ihracatta yukarı doğru ivmemizi sürdürmek. Türkiye ekonomisine yeni dönemde de kesintisiz katkı sunmak için var gücümüzle çalışacağız.” şeklinde konuştu.