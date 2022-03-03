Türk kimya sektöründen 2,4 milyar dolarlık ihracat

Kimya sektörü, Türkiye’nin toplam ihracatına verdiği katkıyı şubat ayında da sürdürdü. Şubat ayında Türkiye ihracatı yüzde 25,4 artışla 20 milyar dolar olarak hesaplanırken, sektör ihracatı aynı dönemde 2,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Sektör şubat ayında da en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektör konumuna geldi. Sektörün şubat ayı ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 43,5 artışa ulaştı.

Sektör son 1 yılda 26,5 milyar dolarlık ihracat yaptı

Sektörün ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Koçak, “Kimya sektörü olarak yeni yılın ilk 2 ayında güzel bir ivme yakaladık. Son 12 ayda ise 26,5 milyar dolar ihracata ulaştık. Sektörümüzün gelişimini devam ettirmek için var gücümüzle çalışacağız. Hedefimiz katma değeri yüksek ihracat gerçekleştirmek. Kimya sektörünü Türkiye ekonomisine katkı sağlayan birinci sektör pozisyonuna yükseltmek istiyoruz. Ülke olarak dünyadaki rakiplerimize karşı daha kaliteli ve daha uygun koşullarda ürünler üretiyoruz. Bu avantajlarımızı değerlendirip sektörümü daha da büyüteceğiz.” dedi.