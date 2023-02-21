Türk Kızılay deprem bölgesinde yaraları sarıyor

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, beslenme hizmetini, farklı noktalara yerleştirdiği aşevleri, mobil mutfakları ve ikram araçlarıyla yürüten kurum, Türkiye Afet Müdahale Planı ile verilen koordinasyon göreviyle Afet Beslenme Platformu üyesi kurum ve STK'lerle günlük 3 milyondan fazla kişiye sıcak yemek ulaştırıyor.

Kızılay koordinesinde, Afet Beslenme Grubunda yer alan kurum, kuruluş ve derneklerin kapasiteleriyle bölgede, afetin 16. gününde 5 aşevi, 86 ikram aracı, 375 mobil mutfak, 41 mobil fırın ve 22 sahra mutfağıyla hizmet veriliyor.

Afet bölgesindeki aşevleri ve mobil beslenme araçlarından günde üç öğün olmak üzere afetin ilk gününden bugüne toplam 54 milyon 974 bin 477 kişilik beslenme desteği sağlandı.

Mobil sağlık araçları hizmet veriyor

Deprem bölgelerinde 2 bine yakın profesyonel çalışanı ve 4 binden fazla gönüllüsüyle yaraları sarmaya çalışan Kızılay, depremden etkilenen en ücra köylere kadar yardım ulaştırıyor. İhtiyaç sahiplerine mutfak seti, battaniye, gıda kolisi, hijyen seti, ısıtıcı, yatak, kömür, odun, soba, dayanıklı gıda maddeleri ve kıyafet yardımları taşınıyor.

Kızılay, afetin hemen ardından kan temini ile başlattığı sağlık desteğini bölgeye gönderdiği mobil sağlık araçları ile sürdürüyor.

Özellikle kırsal kesimde depremzedelerin birinci basamak sağlık hizmeti alabilmeleri için gönderilen ve 2 hekim, 1 hemşire, 1 psikoloğun bulunduğu mobil sağlık araçlarında, muayene, kan tahlili, röntgen, EKG, solunum fonksiyon testi yapılabiliyor.

Çocuklar başta olmak üzere afetzedelere yönelik psikolojik ilk yardım hizmetini artıran Kızılay, sahada çalışan 5 bine yakın gönüllüsü arasında yer alan psikolog, psikolojik danışman, rehberlik ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşturduğu ekiplerle deprem bölgesinde afet travmasının etkilerini azaltmaya çalışıyor.

"En yakın Kızılay hizmet noktası nerede?" uygulaması devrede

Kızılay'ın, afetzedelerin hizmetlere daha hızlı ve kolay ulaşabilmesi için başlattığı "Deprem bölgesinde en yakın Hizmet Noktası nerede" uygulamasıyla da 0552 168 30 86 numaralı WhatsApp hattına konumunu gönderen afetzedeler, bulunduğu konuma en yakın Kızılay ve diğer beslenme hizmeti veren kurum ve kuruluşların konum bilgilerine ulaşabiliyor.