Türk konsorsiyumdan İslamabad Havalimanı için asgari eşiğin altında teklif

Pakistan'da devlet ihalelerine yönelik teklifleri değerlendiren komitenin başkanı, İslamabad Havalimanı için Türk konsorsiyumdan asgari eşiğin altında teklif geldiğini bildirdi.

CNBC-e'nin haberinde göre, mali sıkıntılar yaşayan Pakistan, üç büyük havalimanının işletmesini ihale yoluyla yabancı işletmecilere devretmek de dâhil olmak üzere hızlı bir şekilde özelleştirme yoluyla gelir elde etmeyi amaçlıyordu.

İmtiyaz ücreti asgari tutarın altında kaldı

Pakistan havacılık ve havalimanları idaresinin açıklamasına göre Terminal Yapı, ERG İnşaat ve ERG UK'den oluşan konsorsiyum hükümete faaliyetlerden elde ettiği gelirin yüzde 47'sini imtiyaz ücreti olarak ödemeyi teklif etti fakat bu tutar hükümetin belirlemiş olduğu yüzde 56'lık asgari oranın altında kaldı.

Pakistan, ihalenin yapılıp yapılmayacağına karar vermeden önce konuyu dış kaynakların kullanımı konusunda İslamabad'a danışmanlık yapan ve Dünya Bankası Grubu'nun bir kolu olan Uluslararası Finans Kurumu'na (IFC) havale edecek.