Türk kozmetik ihracatında güçlü artış: 6 ayda 1,17 milyar doları aştı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türk kozmetik sektörü, 2026'nın ilk yarısında dış pazarlardaki büyümesini sürdürürken ihracattaki hareketlilik iç pazarda üretim kapasitesi ve istihdama da katkı sağladı.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin (İKMİB) verilerine göre kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü yılın ilk yarısında 17,1 milyar dolarlık ihracatla tarihinin en yüksek ilk yarı ihracatına ulaştı. Aynı dönemde kozmetik ve yıkama müstahzarları ihracatı 100'den fazla ülkeye 1 milyar 563 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kozmetik ihracatı yüzde 8,9 arttı

Kozmetik ürünleri ihracatı, 2026'nın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,9 artışla 1 milyar 178 milyon dolara yükseldi.

Ürün gruplarında dikkat çekici artışlar görüldü. Parfüm ihracatı yüzde 18,1, sanayide kullanılan koku verici maddelerin ihracatı yüzde 15,4, güzellik, makyaj ve cilt bakım ürünlerinin ihracatı ise yüzde 12,3 arttı.

Türk kozmetik ürünleri Avrupa, Orta Doğu, Amerika ve Afrika başta olmak üzere geniş bir ihracat coğrafyasına ulaştı.

Türkiye 100'den fazla ülkeye kozmetik ihraç ediyor

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Kozmetik Komite Başkanı Necdet Mot, Türk kozmetik sektörünün 2026'nın ilk yarısında küresel pazarlardaki etkinliğini artırdığını söyledi.

Türkiye'nin 100'den fazla ülkeye kozmetik ürünü ihraç eder konuma geldiğini belirten Mot, Orta Doğu, Balkanlar ve Orta Asya gibi geleneksel pazarların yanı sıra Avrupa ve Kuzey Amerika'daki pazar payının da artmaya devam ettiğini ifade etti.

Türk kozmetik sektöründe fason üretimden markalaşmaya geçiş

Mot, sektörde ihracatla birlikte önemli bir dönüşüm yaşandığına dikkat çekerek, Türkiye'nin yalnızca üretim yapan değil, kendi markalarıyla yurt dışına açılan bir yapıya geçtiğini belirtti.

“Türkiye kozmetik sektörü artık yalnızca fason üretim yapan bir yer olmaktan çıkıp, kendi markalarını dünya sahnesine çıkaran köklü bir dönüşüm süreci yaşıyor” diyen Mot, sektörün fiyata dayalı rekabet yerine kalite, marka algısı ve inovasyon odaklı bir yaklaşıma geçtiğini söyledi.

“Türkiye artık ekonomik bir alternatif değil”

Türk kozmetik ürünlerinin geçmişte küresel pazardaki başarısının ağırlıklı olarak uygun fiyat avantajına dayandığını belirten Mot, bu tablonun değiştiğini ifade etti.

Mot'a göre rekabet gücünde artık kalite, esnek üretim yeteneği ve AR-GE öne çıkıyor. Türkiye'nin dünya genelindeki tüketiciler ve distribütörler açısından yalnızca “ekonomik bir alternatif” olmadığını söyleyen Mot, ülkenin yüksek standartlarda inovasyon sunan stratejik bir partner olarak konumlandığını belirtti.

İhracattaki büyüme iç pazarı da hareketlendirdi

İhracattaki yükselişin iç pazardaki üretim ve satışlara da olumlu yansıdığını belirten Mot, dış pazarlardan gelen yoğun talebin firmaların üretim kapasitelerini artırmasına katkı sağladığını söyledi.

Mot, ihracattaki hareketliliğin iç pazarda üretimi artırdığını, ölçek ekonomisinin yakalanmasını desteklediğini ve firmaların üretim kapasitelerini büyüttüğünü ifade etti.