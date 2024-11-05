Türk Lirası ekimde reel olarak değerlendi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel efektif döviz kuru endeksinin Ekim 2024 verisini açıkladı.

Buna göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 1,96 puan artışla 64,82 oldu. Endeks, Eylül 2024'te 62,86 düzeyindeydi.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 1,81 puan artışla 91,81'den 93,62'ye çıktı.

Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 8,56 puan, Yİ-ÜFE bazında da 4,20 puan arttı.

Reel efektif döviz kurundaki artışlar TL'nin reel olarak değer kazandığını, reel efektif döviz kurundaki düşüşler ise TL'nin reel olarak değer kaybettiğini göstermektedir.