Türk Lirası ekimde reel olarak değerlendi
Türk Lirası uluslararası ticarette ekim ayında değer kazandı. Reel efektif döviz kuru endeksi geçen ay TÜFE bazında 1,96 puan artarak 64,82'ye yükseldi. Endeks eylül ayında 62,86 düzeyinde kayda geçmişti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel efektif döviz kuru endeksinin Ekim 2024 verisini açıkladı.
Buna göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 1,96 puan artışla 64,82 oldu. Endeks, Eylül 2024'te 62,86 düzeyindeydi.
Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 1,81 puan artışla 91,81'den 93,62'ye çıktı.
Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 8,56 puan, Yİ-ÜFE bazında da 4,20 puan arttı.
Reel efektif döviz kurundaki artışlar TL'nin reel olarak değer kazandığını, reel efektif döviz kurundaki düşüşler ise TL'nin reel olarak değer kaybettiğini göstermektedir.