Türk lirası için eylül neden kritik eşik?

Türkiye'nin ağustos enflasyonu 3 Eylül Cuma günü belli olacak. Temmuz ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşerek yüzde 19’a yükselen yıllık TÜFE'de ağustos ayında zirveden düşüş bekleniyor. Piyasa anketlerine göre yıllık enflasyon yüzde 18,5’e kadar gerileyebilir.

Gıda fiyatları yine önemli bir belirleyici unsur olacak. Diğer taraftan ağustos ayında otomotiv sektöründe ÖTV matrahlarındaki değişimin sonrasında fiyat düşüşlerinin yıllık enflasyona nasıl etki ettiği de görülecek. Ekonomistler ÖTV ayarının TÜFE'de 0,5 -1 puan düşüş getirebileceğini öngörüyor.

Ağustos enflasyonunun belli olmasının ardından gözler 23 Eylül'deki faiz kararına çevrilecek. Piyasalar Merkez Bankası'nın eylül ayını da pas geçmesini bekliyor. Bununla birlikte PPK metninde enflasyonun görünümü ve para politikasına ilişkin verilecek mesaj yine odak noktası olacak.

Merkez Bankası’nın eylül toplantısı, bu hafta Şans Sohbetleri programında da tartışılan konu başlıklarından biriydi. Gazeteci Hakan Güldağ ile konuyu ele alan ekonomist Ali Ağaoğlu, eylül toplantısının neden ‘kritik eşik’ olduğunu şu sözlerle aktardı: Merkez'in eylül toplantısı kritik; çünkü yılsonuna 3 ay kalıyor. Bu 3 ayda pozisyonlar önemli ölçüde değişir. Ama ekimdeki bir faiz değişikliğinde pozisyonların değişmesine pek bir vakit kalmaz. Yeni yıl pozisyonları ona göre açılır. O da kasım sonunda fonların bilançolarını kapattıkları zamanda biraz daha netleşir. Ondan sonra aralık ayı tatil ayı diye geçer. Bu yıl herhangi bir faiz indirimi beklentim yok. Böyle olursa, yılsonu dolar 8.60-65 bandında bitecek diye düşünüyorum. Benzer görüşte olan gazeteci Güldağ da TL’nin ne yöne doğru evrileceğinde eylül toplantısını kilit rol oynayacağı görüşüne katılıyor.

Bu arada ikili, eylülde bir faiz indirim hamlesini "kötü bir niyet belirtme" olarak yorumlanacağı görüşünde. Güldağ, “Bile bile ladesin anlamı olmaz” derken, Ağaoğlu “Eğer öyle bir şey yapacak olurlarsa kurda 8.60’ları geçeriz, 9.20’leri test ederiz. Sonra yine 8.60'larda kapatırız yılı. Ama bir hasar bırakır” değerlendirmesinde bulundu.