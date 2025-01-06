Türk lirası reel anlamda yaklaşık 4 yılın zirvesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 0,10 puan artışla 67,12 oldu. Endeks, Kasım 2024'te 67,02 düzeyindeydi.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 0,23 puan azalışla 96,88'den 96,65'e geriledi.

Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 11,59 puan, Yİ-ÜFE bazında da 9,96 puan arttı.

Böylece, TÜFE'ye göre Türk lirasının reel değeri Şubat 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Reel efektif döviz kuru nedir?

Reel efektif döviz kuru, TL'nin satın alma gücünde olan değişimleri ifade ediyor. Reel efektif kurundaki artış TL'nin değer kazandığını, Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor. Kurdaki düşüşse yabancı mallar cinsinden fiyatın azaldığına işaret ediyor.