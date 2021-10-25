Türk-Macar gümrük müşavirleri, 6 milyar dolarlık dış ticaret için bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın 2019 yılında; imzaladıkları Türkiye-Macaristan İşbirliği Anlaşmasıyla belirledikleri, 2023 yılı 6 milyar dolar ticari hedefi için Türk ve Macar gümrük müşavirleri bir araya geldi.

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği (İGMD), Macaristan Gümrük ve Vergi Hizmet Sağlayıcıları Derneği (VJASZSZ) ve Türkiye-Macaristan Ticaret Odası (TURKCHAM) arasında; Macaristan Türkiye ticaretine katkı sağlamak, Gümrüklerdeki işleyiş süreçlerinin iyileştirilmesi adına, İstanbul’da önemli bir mutabakat zaptı imzalandı. Mutabakat zaptıyla Türkiye Macaristan dış ticaretinin 6 milyar doları geçmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Ücretsiz danışmanlık hizmeti verilecek

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği (İGMD), Macaristan Gümrük ve Vergi Hizmet Sağlayıcıları Derneği (VJASZSZ) ve Türkiye-Macaristan Ticaret Odası’nın (TURKCHAM) taraf olduğu Mutabakat Zaptı ile Türk ve Macar iş insanları için Türkiye ve Macaristan’daki ticaretle ilgili ücretsiz danışmanlık hizmeti verilecek. Ayrıca her iki ülkede gümrük ve dış ticaretle ilgili mevzuatta, yönetmelikte, yasallarda yapılan değişiklikler eş zamanlı olarak; iki ülkenin gümrük müşavirleriyle paylaşılacak, gümrük işlemlerinin hızlı ve yasal çerçeve içinde daha kolay yapılmasının zemini oluşturulacak.

“Macaristan ticari birlikteliğini ortak pazarlarda da kullanmalı”

Türk-Macar dış ticaretinin 2020’de 2,5 milyar dolar olduğunu belirten İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği (İGMD) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Keskin, pandemiye rağmen büyümenin devam ettiğine dikkat çekti. İki ülke arasındaki ticaretin bütün sıkıntılara rağmen büyümeye devam etmesinin altında, tarihi kuvvetli bağ ve dostluğun olduğunu söyleyen Keskin, “Atatürk, genç Cumhuriyet’in kalkınma hamlelerini yaparken, Macar uyruklu bir çok uzmanın 1925 yılında Türkiye’ye davet edip, onları istihdam etmiştir. Cumhuriyetin ilanının ardından diplomatik ilişkilerini bir an önce tesis etmek isteyen Atatürk, bu amaçla 18 Aralık 1923’te Macaristan ile bir dostluk antlaşması imzalamıştır. Böylesine köklü bir dostluğun gücünü arkamıza alarak, bu mutabakat zaptıyla geleceğe ışık olmaktan gurur duymaktayız. Avrupa ve Asya arasında önemli bir köprü vazifesi gören Türkiye ile AB’de müzakerelerinde her zaman yanımızda olan Macaristan ticari birlikteliğini ortak pazarlarda da kullanmalı.” ifadelerini kullandı.

İkili ticaret 8 yılda önemli bir ivme kazandı

İşadamlarının ticareti kolay ve rahatlıkla yapması için devletin çalışması gerektiğini belirten Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis ise Macaristan-Türkiye dış ticaretinin son 8 yılda önemli bir ivme kazandığını dile getirdi. Matis, “Biz Türk işadamlarının ülkemizdeki yatırımlarını çok önemsiyoruz. Tarihi dostluğumuzun gücüyle hedeflenen 6 Milyar Dolar’ın üzerine çıkacağımıza inanıyoruz.” dedi.



Türkiye-Macaristan Ticaret Odası (Turkcham) Başkanı Suat Karakuş iki ülke arasında 2019 yılında imzalanan ticari ve kültürel işbirliği anlaşmasının meyvelerini toplamaya başladıklarını belirterek, “Macaristan’ın hem AB üyesi olması hem de Avrupa’daki jeopolitik gücünü Türk iş insanları kullanmalı. Macaristan’la ticaretimizi arttırmak demek Avrupa’daki 300 milyon insana ulaşmak demek olacaktır. Bu nedenle 6 milyar dolarlık hedef çokta uzak bir hedef değil.” değerlendirmesini yaptı.

Mal akışını hızlandırmak olan iki ülkenin meslek kuruluşları arasında düzenli bir ilişki kurma çabaları olduğunu belirten Macaristan Gümrük Ve Vergi Hizmet Sağlayıcıları Derneği Başkanı Dr. János Berényi de, “Şu anda imzalanmakta olan anlaşma ile iki ülkenin gümrük profesyonelleri ve iki birlik arasındaki ilişkiyi daha da güçlendirecektir. İki ülkenin gümrük makamlarının daha da yakın bir ilişki sürdürmesine, ticareti engelleyen konularda birlikte hareket etmesine ve gerçekten yeni bir dünya yaratmasına yardımcı olabiliriz. Bu mutabakat Türk mallarının Avrupa'nın tüm kesimlerine hızlı ve sorunsuz akışını için uğraşan, samimi, profesyonel bir işbirliğidir.” şeklinde konuştu.