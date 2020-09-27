Türk maden şirketinden Kırgızistan’da 180 milyon $'lık yatırım

27 Eylül 2020

Türk Eti Bakır şirketinin, Kırgızistan'ın güneyindeki Celalabad bölgesinde 180 milyon dolarlık yatırımı öngören ve yıllık 1 milyon ton altın cevheri üretim kapasitesine sahip olacak maden işleme tesisinin temeli atıldı.

Kırgızistan’da altın yataklarının işletilmesini öngören ihaleyi kazanan Cengiz Holding bünyesindeki Eti Bakır şirketi, ülkenin Kırgız Altın Anonim Şirketi ile ortaklaşa Kırgız-Türk Eti Bakır Terek-Say Şirketini kurarak yüzde 75'lik oranla şirketin hisse çoğunluğuna sahip oldu.

Ülkenin güneyindeki Celalabad bölgesine bağlı Çatkal ilçesi Terek-Say köyünde Terek-Say maden alanında 2015 yılında fizibilite çalışmalarına başlayan Eti Bakır şirketinin işleme tesislerinin resmi temel atma töreni gerçekleştirildi.

Törene, Kırgızistan Başbakanı Kubatbek Boronov, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, Eti Bakır Terek-Say Yönetim Kurulu Başkanı ve üyesi Ali Osman Cengiz, Türk ve Kırgız yetkililer, köylüler ve maden çalışanları katıldı.

"Tüm ülkenin gelişimini etkileyecek"

Başbakan Boronov, törende yaptığı konuşmada, bölgesel kalkınmanın, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un çalışmalarının öncelikleri arasında olduğunu vurgulayarak, "Bugün temelini attığımız altın işleme tesisleri, tüm ülkenin gelişimini etkileyecektir." dedi.

Ülkedeki bölgesel kalkınmada yabancı yatırımcıların önemine dikkati çeken Boronov, hükümet olarak, ulusal ekonomiyi canlandırmak için gerekli şartları sağlayarak mümkün olduğu kadar çok yatırımcı çekmeye çalıştıklarını aktardı.

Boronov, Kırgız-Türk Eti Bakır Terek-Say Şirketi'nin tüm çevresel ve sosyal sorumluluklarına harfiyen uyacağını umduğunu da dile getirdi.

En büyük 5 maden tesisi arasında

Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz de Avrupa, Balkanlar ve Türk Cumhuriyetlerinde enerji, inşaat, altyapı ve ulaşım alanlarında önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, "Eti Bakır ile maden alanında Kırgızistan’a ilk adımımızı 2015 yılında attık. Bugün ön çalışmalarını tamamladığımız yatırımı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dost ve kardeş ülke Kırgızistan’ın maden yataklarının geliştirilmesi, işletilmesi ve bunun sonucu olarak da Kırgız halkının refahının yükseltilmesi bizim önceliklerimiz arasında yer alıyor." diye konuştu.

Terek-Say maden alanında 180 milyon dolar yatırımla kurulacak olan maden tesisinin yıllık 1 milyon ton altın cevheri işleme kapasitesine sahip olacağını ifade eden Cengiz, tesisler faaliyete geçtiğinde Kırgızistan'ın en büyük 5 maden tesisi arasında yer alacağını ve Kırgızistan ekonomisine yılda 65 milyon dolarlık katkı sağlayacağını bildirdi.

Cengiz, 2021 yılı sonunda tam kapasite ile faaliyete geçecek tesislerin inşaat aşamasında 1000’den fazla, işletme aşamasında 650 kişiye istihdam sağlayacağını bildirdi.

"Kırgızistan kalkınacak, Türk şirketi kazanacak"

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Fırat, törenin ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eş başkanlığında Kırgızistan'da yapılan ve iki ülke arasında ticari ilişkilerin artırılması için yatırımların öneminin ele alındığı Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına işaret ederek, "Cengiz Holding'in ülkedeki bu büyük yatırımı ile Türkiye, Kırgızistan'daki yatırımlarını artırıyor." dedi.

Yatırımdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Fırat, "Bu bağlamda, iki kardeş birbirine yardımcı olacak. İstihdam olanağı yaratılacak ve Kırgızistan kalkınacak. Türk şirketi kazanacak. İki ülke arasındaki köprüler her alanda olduğu gibi madencilik alanında da atılmış olacak." ifadesini kullandı.

Kardeş ülke Kırgızistan'da madencilik alanında yatırım yapacaklarından dolayı çok mutlu olduğunu belirten Eti Bakır Terek-Say Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz de ülkede yerel halkın istihdam beklentisinin bulunduğunu belirterek, "Biz şirket olarak istihdama önem veriyoruz. Buradaki insanlar gelenekler olarak bize çok yakın insanlar. Bu anlamda rahatız. Kardeşlik içerisinde çalışabiliyoruz. Kendimizi kendi evimizde gibi hissediyoruz. İnşallah, bu şekilde devam eder." diye konuştu

Kaynak: AA