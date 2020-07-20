Türk makina sektörünü dünyada Türkiye Makina Federasyonu temsil edecek

20 Temmuz 2020

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nın uygun görüşleri ve İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile ismi Türkiye Makina Federasyonu olarak tescillenen MAKFED, 20 alt sektör derneği üyesi ile 3 bine yakın imalatçıyı temsil ediyor. Makina ve aksam imalatçılarını temsil eden derneklerin üst kuruluşu olarak 2014 yılında kurulan Federasyon’un merkezi Ankara’da bulunuyor.

“Sektörümüz örgütlenmesini zirveye taşıdı”

Türkiye’de 400 bine yakın kişi istihdam eden ve yılda ortalama 18 milyar dolar ihracat gerçekleştiren makina imalat sektörünün, yüksek katma değerli ürün ve teknoloji geliştirerek sanayinin yanı sıra tarım ve hizmet sektörlerinin küresel rekabetçiliğinde kilit rol üstlendiğine dikkat çeken MAKFED Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran şöyle devam etti: “Makina sanayi, herhangi bir sektör değildir. Yükseltici ve sürükleyicidir. 2019 yılı boyunca kamunun yayımladığı tüm strateji planlarında bize öncü görevi verilmiş olması, ‘ileri ülke’ olmanın tek yolunun makina sanayinin yükselişinden geçtiğinin artık herkesçe anlaşılmış olmasındandır.”

Makina imalatçılarını temsil eden sektörel derneklerin on yıllardır önemli bir sorumluluğu özveriyle yerine getirdiğini ifade eden Adnan Dalgakıran, “İsim değişikliği sonunda, örgütlenmemiz nihayet zirve noktasına ulaştı. Federasyonumuzun adına kattığımız ‘Türkiye’ ibaresiyle birlikte, ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasında üstlendiğimiz görevin gerek-koşul veihtiyaçlarını dile getirmeyi sürdüreceğiz. Ürettiğimiz bilgi ve stratejilerle, yetkili makamların en isabetli kararları almalarına yardımcı olmaya büyük bir özgüvenle devam edeceğiz” dedi.

“KOBİ’lerin hâkim olduğu bir sektörde, güçlü örgütlenme olmazsa olmaz”

MAKFED çatısı altında Türkiye’yi makina, metal, elektronik ve yazılım sektörlerinin tepe kuruluşu olan Avrupa Teknoloji Endüstrileri Federasyonu ORGALIM’de de yıllardır başarıyla temsil ettiklerinin altını çizen Adnan Dalgakıran, “Üye derneklerimizin her biri, kendi alt-sektörlerinin en yetkin kuruluşlarıdır. Dernek başkanlarımızın birçoğu uluslararası sektörel örgütlerde de görevli. Derneklerimiz 23 Avrupa federasyonunda ülkemizin bayrağını dalgalandırıyor. Uluslararası standartlar ve mevzuat üzerinde çalışıp, üyelerinin ticari ve teknik bilgiye erişebilmelerini sağlıyor. Makina imalatı gibi, bütün dünyada KOBİ yapısında olan tüm faaliyet alanlarında güçlü sektörel örgütlenme olmazsa olmazdır” dedi.

“MAKFED, sektörün kurumsal yapılanmasını güçlendiriyor”

Öncelikli misyonu, kamu ve özel sektörü tamamlayıcı ve destekleyici işlevler üstlenirken, ekonomik ve sosyal kalkınma sürecinde etkin çözümler üreterek gerek ulusal gerekse uluslararası ölçekte karar alma mekanizmalarına zamanında ve yerinde katkılar sağlamak olan MAKFED’in üye ve faaliyet tabanındaki açılımın süreceğini belirten Adnan Dalgakıran, sözlerini şöyle tamamladı: “Makina imalat sektörünün ülkemizde odağa yerleşerek büyük sorumluluk üstlenmesi, yan ve tedarikçi sektörlerin dernekleri, kümeler, bölgesel dernekler ve diğer paydaşlarla ilişkilerin güçlendirilmesini ve müşterek mesaiyi kaçınılmaz hale getirdi.”