Türk markalar yurtdışında bin mağaza açacak

24 Ocak 2020

Ceyhun KUBURLU

Yeme-içmeden hazır giyime kadar birçok alanda hizmet veren 106 Türk markası, mağaza yatırımlarıyla global pazarda faaliyet gösteriyor. 2019’da yurtdışında tahmini 4 bin 500’e yakın mağazaya ulaşan Türk markaları, 2020’de hedefi büyüttü. Türk markaları, İngiltere’den Kenya’ya kadar birçok ülkede bine yakın mağaza açacak. Yıl sonunda Türk markalarının hedefi yurtdışında toplam 5 bin 500 mağazaya ulaşmak. Son 4 yılda yurtdışında mağaza sayısını yüzde 50 oranında artıran Türk markalarının bu yıl hedefinde Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Balkanlar var.

BMD üyesi markaların cirosu 250 milyar TL

Türk markalarının son yıllarda yurtdışında yakaladığı büyümeyi değerlendiren Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel, şunları söyledi: “BMD üyesi markalarımızın ciroları son yıllarda yüzde 12–15 aralığında büyüyor. 2018’i 220 milyar TL ciro ile kapatmıştık. 2019’da da yine çift haneli bir büyüme ile 250 milyar TL ciroya ulaştığımızı tahmin ediyoruz. Bu yılki büyümenin ağırlıklı bölümünün maliyete bağlı fiyat artışlarından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Markaların 2020 stratejilerine bakınca da yurtdışı yatırımlarının önde olduğunu söyleyebiliriz. Yurtdışında mağaza sayısı en fazla olan sektör hazır giyim oluyor. Markalarımı zın toplam 125 ülkede mağazaları bulunuyor. Bunlara elbette yeni ülkeler eklenecektir. Yurtdışı mağazalar ağırlıklı olarak Rusya ve BDT ülkeleri, Balkanlar, Ortadoğu, Kuzey Afrika’da yoğunlaşıyor. 2020’de de yine aynı coğrafya da ağırlıklı bir hareket bekleniyor.”

Sinan Öncel, BMD’nin çatısı altında yer alan 386 markamızın yurtiçinde 430’u aşkın AVM’de ve caddelerde 70 bin civarında mağazası bulunduğunu belirterek, “Bu mağazalarda ağırlıklı bölümü gençlerimiz olmak üzere 400 bin kişiyi istihdam ediyoruz. 2019 markalarımızın verimlilik temelinde büyümeye odaklandığı bir yıl oldu" dedi.

Ülke ekonomisi zorlu bir süreçten geçerken istihdama ilave katkı yapamadıklarını ifade eden Sinan Öncel, "Yine de en azından mevcudu korumayı temel öncelik olarak belirledik. Yurt içinde pazarın belli bir doygunluk noktasına erişmesi ve maliyet artışları nedeni ile markalarımız son yıllarda yurt dışındaki fırsatları yakından takip ediyorlar. 106 markamızın yurt dışında 4 bin 500’e yakın mağazası bulunuyordu” diye konuştu.