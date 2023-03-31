“Türk markası olarak global sahnede ilerlemek istiyoruz”

Şirket aynı zamanda ihracat gerçekleştirilen ülke sayısını da toplamda 71’e çıkardı. Şirketin Satış ve Pazarlama Direktörü İ. Alkım Gür, 2022 yılını da önceki senelerde olduğu gibi sektörün Türkiye’nin en çok ihracat yapan ilk beş firması içerisinde kapatmış olmanın gururu içinde olduklarını kaydetti ve “2023 yılındaki hedefimiz ise halihazırda son aşamasında olduğumuz Turquality programına dahil olarak globalleşme stratejimizi daha da perçinlemek. Bir Türk markası olarak global sahnede ürünlerimizle, vizyonumuzla ve kalitemizle ilerlemek istiyoruz” dedi.

“Your Solution Partner” mottosuyla müşterilerinin ihtiyaçlarına çözüm ortağı olabilmek için teknolojik yatırımlarını fiziki yatırımlarla destekleyerek gelişimlerini sürdürdüklerini ifade eden Alkım Gür, yatırımlar ve sürdürülebilirlik alanlarında ise şunları söyledi: “Dökümhanemizde 2022 yılında devreye aldığımız yeni döküm ocakları yatırımımız ile kapasitemizi üç katına çıkardık. CNC parkurumuza yaptığımız beş yeni makine yatırımımız ile de üretim sürelerimizde ciddi oranda kısalma sağlayarak rekabetçiliğimizi artırdık. Dikkan Dijitalleşme Komitesi, Dikkan Ar-Ge Merkezi ve OPEX Müdürlüğü liderliğinde, üretim alanında 2022 yılında devreye aldığımız Türkiye ve dünyada bir ilk olan TÜBİTAK destekli projemiz ‘Online Veri İzleme’ teknolojisi ve ‘Dikkan Business System’ (DBS) ile üretim verimlilikleri, kalite süreçlerimizi ciddi oranda geliştirdik. Müşteri hizmeti tarafında ise RPA (Robotik Süreç Otomasyonu) projesi, mobil aplikasyon ile canlı veri desteği gibi geliştirmelerimizi devreye aldık. Dikkan Sürdürülebilirlik Komitesi ise son iki yıl oldukça yoğun bir biçimde çalışmalarını sürdürüyor.”

“Yeni ürün serimiz dünyada ses getirecek”

Dikkan Ar-Ge Merkezinin 2022 yılında tamamladığı yeni ‘Ocean Series’ ürün grubu hakkında bilgi veren Alkım Gür, bu çalışmayla özellikle su ve atık su sektöründe bir değişim ve gelişim gerçekleştirdiklerini söyledi. Yeni ürün grubunun dünyada ses getireceğini bildiren Gür, şöyle devam etti: “Dörtte üçü sularla kaplı olan ve uzaydan bakıldığında mavi görünen gezegenimizin, ‘Mavi Gezegen’ diye adlandırılmasına ilham olan okyanuslar, ürünlerimizin tasarımlarına ilham kaynağı oldu. Geleceğe dost ürünler tasarlayarak sürdürülebilir yaşam için üretiyoruz.”

“Dünya ticareti geçen seneye göre artacak”

Sektörün durumu ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Gür, pompa ve vana sektörünün birçok farklı endüstriden beslendiğini, genel anlamda 2023 yılı dünya ticaretinin geçen seneye göre artacağı, Çin’in rekabetçiliğinin oldukça yükseleceği, buna karşılık politik ve ekonomik risklerin global alanda herkesi temkinli hareket etmeye iteceği bir yıl olarak gördüklerini söyleyerek, yurtiçinde ise sektörün hem ekonomik koşullar hem de seçim hazırlığı nedeniyle çok hareketli olmadığını, seçim ve sonrasını hep birlikte takip edeceklerini kaydetti.