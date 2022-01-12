Türk Metal: Birinci yıl için alınan zam yüzde 65,67

Mehmet KAYA

Otomotiv ve beyaz eşya dahil Türkiye’nin en önemli ihracatçı şirketlerinin de yer aldığı sektörleri barındıran ve 140 bin işçiyi kapsayan metal işkolundaki grup toplu sözleşmesi tamamlandı. Sabahın erken saatlerinde varılan uzlaşmaya göre, birinci altı ay herkesin saat ücretine yüzde 10 zam yapılacak. Ayrıca saatlik ücrete bunun üzerine 3.7 TL seyyanen artış gerçekleşecek. Böylece birinci altı ay için saatlik ücretlerde yüzde 27,44 ücret artışı sağlanmış oldu. İkinci altı ay için ise saat ücretlerine yüzde 30 zam üzerinde uzlaşma sağlandı. İkinci altı ayda eğer enflasyon yüzde 30’u geçerse yüksek olan oran uygulanacak.

Türk Metal’den yapılan açıklamada birinci yıl için alınan kümülatif zammın saatlik ücrette ortalama 65,67 olduğu kaydedildi. Sözleşme görüşmelerinin son safhasına, işkolunun diğer işçi sendikaları Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş’in genel başkan düzeyinde katıldığı ve uzlaşmanın ortak olduğu bildirildi.

Metal işkolundaki grup toplu sözleşmede işçi sendikaları grev kararı almıştı. Türkiye iç pazarındaki ağırlığı yanında, en fazla ihracat yapan şirketlerin de bulunduğu sektördeki toplu sözleşme görüşmeleri dikkatle takip ediliyordu.

Metal işkolundaki grup toplu sözleşmesi zorlu sürecin ardından tamamlandı. İşveren sendikası MESS ve işçi sendikası Türk Metal’den yapılan ortak açıklamada, birinci ve ikinci altı ay için ortalama ücretlerde yüzde 27,44 oranında artış sağlandığı bildirildi. İkinci altı ay için yapılan yüzde 30 saatlik ücret artışına ilişkin olarak enflasyon şartı konulduğu vurgulanan açıklamada, sözleşme dönemi ikinci altı ayda enflasyon oranı yüzde 30’un üstüne çıkarsa, yüksek olan oran uygulanacak.

Açıklamada, sosyal haklarda ise birinci yıl kümülatif olarak yüzde 35 artış yapılacak. İkinci yıl için ise enflasyon oranında zam verilecek. Sosyal haklar içinde Kurban bayramı yardımı birinci yıl için bütün gruplarda yüzde 75 artırılacak. Ayrıca, 2022 Ocak ve 2023 Ocak aylarında 400 TL’lik erzak çeki verilecek.

İşçi tarafı anlaşmadan memnun

Sözleşmeye ilişkin Türk Metal Bakanı Pevrul Kavlak yaptığı açıklamada ortalama ücretlere brüt 4 bin 181 TL artış sağlandığını kaydetti. Bu tutarın üçüncü aydaki gelir vergisi matrahına göre değişmekle birlikte yaklaşık net 3 bin 554 TL olduğunu kaydeden Kavlak, “Türk Metal Sendikası, üyeleri için en iyi sözleşmeleri imzalayan sendikadır. Bunu bir kez daha kanıtladık. Yine büyük bir başarı elde ettik. Bu yalnızca bizim değil, bize inanan, güvenen, her koşulda destek olan, güç veren siz değerli üyelerimizin başarısıdır” dedi. Kavlak, işçilerin mevcut haklarından geriye gidiş olarak nitelediği işveren tekliflerinin tamamının geri çekildiğini söylediği açıklamasında, “Ülkemiz gerçekleri göz önüne alındığında, bu sözleşme gerçekten başarılı bir sözleşme olmuştur” diye konuştu.