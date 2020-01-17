Türk Metal grev kararı aldı

17 Ocak 2020

Mehmet KAYA

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, sözleşme sürecindeki taleplerinin işçilerin ortak kararı olduğunu vurgulayarak, grev kararı aldıklarını açıkladı.



Türk Metal 19 Ocak günü Bursa’da büyük bir miting düzenleyecek. İşveren sendikası MESS geçen hafta yaptığı açıklamada, tekliflerini iyileştirdiklerini açıklayarak, işçi kanadını uzlaşmaya yanaşmamakla suçlamıştı. Bursa’da yapılacak mitingin son yılların en büyük işçi mitingi olması için çalışılıyor.



Türk Metal mitinge 100 bin kişiden fazla katılım olmasını hedeflediklerini açıkladı. Metal işkolundaki grup toplu iş sözleşmesi, otomotiv, beyaz eşya, demir-çelik üretim sektörü gibi Türkiye’nin üretim ve ihracattaki lider firmalarının önemli bir kısmını kapsıyor. Türk Metal, grev kararının uygulanmasına yönelik henüz bir tarih açıklamadı.



Bursa’daki mitingin ardından sendika ile MESS arasında bir görüşme olup olmayacağı ya da yüksek hakem sürecine ilişkin bir yaklaşım da henüz açıklanmadı. Kavlak daha önce ki açıklamasında uzlaşma sağlanamayan durumlarda grev erteleme ya da yüksek hakem gündeme gelse dahi işçinin eylem yapacağını belirtmişti.