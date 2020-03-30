Türk Metal Sendikası uyardı: İşçi çıkarma olursa sert tepki gelir

30 Mart 2020

Şebnem TURHAN

Koronavirüs salgınının etkisiyle bir çok fabrikada üretime ara verildi. Özellikle otomotiv ve yan sanayinde üretime ara veren fabrika sayısı yüksek. Bu fabrikalarda çalışan işçilerin örgütlü olduğu Türk-İş’e bağlı Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, işverenle yaptıkları mutabakat çerçevesinde bu zorlu süreçte hiçbir koşulda işçi çıkarılmayacağı müjdesini verirken işten çıkarma yapılması durumunda ise tepkilerinin sert olacağına dikkat çekti.

Sorularımızı yanıtlayan Kavlak, protokolün esas olarak virüs tehdidinin sürdüğü dönemde işyerlerinde alınacak önlemleri belirlemek için tarafların ortak iradesini yansıtmayı amaçladığını belirterek kısa çalışmaya başvurmayan işyerlerinde ise kısa çalışma ödeneğine ek olarak ikramiye ve yakacak yardımının işveren tarafından ödeneceğini kaydetti. Kısa çalışmaya başvurmayan ve üretimini durduran işyerlerinde ise çalışanların ücretlerinden kesinti olmayacağının garanti altına alındığını vurgulayan Kavlak, üretimin durması bir ay sürdüğünde, üyelerin aylık ücretlerinin tamamını alacak ancak bu bir ayın 12 işgününün yıllık izinlerinden kullanılmış sayılacağını kaydetti.

Şu ana kadar işçi çıkarması yaşanmadığına dikkat çeken Kavlak, açıklanan ekonomik pakette de, kısa çalışmadan yararlanmanın önkoşullarından biri hatta en önemlisi işten çıkarma olmaması olduğunu hatırlattı. Kavlak, “Biz istihdamı korumak, çalışanları işsiz bırakmamak için ne gerekiyorsa yapacağız ama işten çıkarma yapılırsa da tepkimizi ortaya koyacağız. Bu şekilde çalışma barışının korunamayacağını ısrarla söylüyoruz. Bu günler bir gün geçecek, endüstri ilişkileri düzeni yine eskisi gibi başlayacak. Bu dönemde ilişkilerimizin bozulmasını istemeyiz” uyarısında bulundu.

Asıl sorunu örgütsüz işçiler yaşayacak

Koronavirüs salgınının belirsizliğini koruduğunu ancak ardından ciddi bir enkaz bırakarak sona ereceğini vurgulayan Kavlak, “Ben bu koşullarda örgütlü işçilerin önemli bir avantajı olduğunu düşünüyorum. Asıl sorun örgütsüz, güvencesiz biçimde özellikle hizmet sektöründe çalışanlar yaşayacak. Bizim işkolumuz ülkenin en büyük ve önemli işkolu, sanayiinin can damarı metal sektörü. O nedenle, ben bu sektörün kısa zamanda toparlanacağını düşünüyorum. Eski güçlü günlerine döneceğini ve istihdam açısından yine toparlanacağını umuyorum” diye konuştu.