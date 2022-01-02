Türk Metal, toplu sözleşmede tavrını sertleştirdi

Mehmet KAYA

ANKARA – Türkiye’nin en fazla ihracat yapılan ve sanayi içindeki ağırlığı en yüksek sektörlerinden biri olan metal işkolunda grup toplu sözleşmesinde tarafların uyuşmazlığı sürüyor. Son olarak 27 Aralık günü yapılan görüşmede bir sonuca varılamamıştı. İşçi sendikası Türk Metal, uygulama tarihi belirlemeden aldığı grev kararı sonrasında metal işkolu işyerlerinin yoğun olduğu İzmit’te 2 Aralık günü büyük bir miting gerçekleştirdi. Yürüyüş ve miting olarak yapılan eyleme Başkan Pevrul Kavlak “ölümüne çalıştık kazanacağız” adını verdiklerini açıkladı. Mitinge, Industriall Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan da katılarak işçileri selamladı.

Pevrul Kavlak, mitingde yaptığı konuşmada, “Evet, biz ölümüne çalıştık. Biz, canımız pahasına çalıştık. Herkes evindeyken, sıcak yuvasında, çoluk çocuğuyla beraberken, biz çarkları döndürdük, bacaları tüttürdük. Emeğin en kutsal değer olduğunu, dosta, düşmana gösterdik. Biz, Bu pandemi döneminde şehitler verdik. Arkadaşlarımızı kaybettik. Onları toprağa verip yine tezgahımızın başına döndük. Biz, ölümüne çalıştık, ölümüne çalıştık” dedi.

Yaşanan sorunların nedeninin işçi olmadığını, bu nedenle mağduru da olmak istemediklerini söyleyen Pevrul Kavlak, “Biz, karakışta işten atılmak istemiyoruz. Biz, evimize helal ekmek götürmek, çoluk çocuğumuzun yüzüne bakabilmek istiyoruz” diye konuştu.

TÜİK’e tepki

Türk-Metal Başkanı Pevrul Kavlak, TÜİK’in enflasyon hesaplamasının gerçeği yansıtmadığını da iddia ederek, “Yahu el insaf. Siz bu rakamları nereden alıyorsunuz? Söyleyin de biz de oradan alış veriş yapalım. Sizin ilan ettiğiniz o gerçek dışı rakamlar, sözleşme masasında bizim karşımıza çıkıyor. Sizin ilan ettiğiniz o gerçek dışı rakamlar yüzünden bizim soframızdaki ekmeğimiz küçülüyor. Biz fakirleşiyoruz” dedi.

Grup toplu sözleşmesini yürüten işveren sendikası MESS’e “TÜİK rakamlarıyla masaya oturmayın” diye seslenen Pevrul Kavlak, işçinin kötü günde işverenin yanında olduğunu gösterdiğini, şimdi ise işverenin tavrını beklediklerini vurgulayarak, “Şimdi sıra onlarda. Ne demişler; yiğit bin yaşar, fırsat bir düşer. Ne kadar yiğit olduklarını şimdi göreceğiz. Gösterin iyi niyetinizi, gösterin dostluğunuzu, gösterin yiğitliğinizi. Biz de görelim. Artık deniz bitti, bitti. Sakın unutmayın, deniz bizim için biterse, sizin için de bitmiş demektir. Zaman yaklaşıyor, o masadan hakkımızı almadan kalkmayacağız” diye konuştu.

Metal işkolunda grup toplu sözleşmesinde son görüşme 27 Aralık günü yapılmış ve işveren tarafı sözleşmenin ilk altı aylık dönemi için zam teklifini yüzde 17’ye yükseltmişti. İşçi kanadı ise reddetmişti.