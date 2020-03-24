Türk Metal’in örgütlü olduğu yerlerde işten çıkarma olmayacak

24 Mart 2020

Mehmet KAYA

ANKARA – Türk Metal Sendikasından yapılan yazılı açıklamada, örgütlü olunan işyerlerinde, işverenlerle yapılan görüşmeler sonucunda işten çıkarma olmaması ve üretime devam eden işyerlerinde sağlık önlemlerinin alınması yönünde mutabakat sağlandığı duyuruldu.

Açıklamada, işçilerin ve ailelerinin sağlıklarından endişe ettiği belirtilerek, “Temsil etmekten gurur duyduğumuz tüm üyelerimiz ve aileleri bizim için son derece değerlidir. Bu süreçte üyelerimizden çok dikkatli olmalarını ve bilim insanlarının çağrılarına uyarak kendilerini korumalarını önemle rica ediyoruz” denildi.

Açıklamada, bazı işyerlerinde üretime ara verildiği, azaltıldığı, az sayıda işyerinde de üretime devam kararı alındığı hatırlatılarak, işverenlerle Sendika Başkanı Pevrul Kavlak’ın bir dizi görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Bu görüşmelerde varılan üzerinde mutabakat sağlanan kararlar şöyle sıralandı:

-Kendi isteğiyle ayrılmak isteyenler dışında hiçbir koşulda işçi çıkarılmayacak.



-Kısa çalışmaya başvurmayacak işletmelerde ileride üretim durdurulması gerekirse, her 1 gün yıllık ücretli izin için 1 gün ücretli izin verilecek, 23 Mart dönemi sonrası üretime ara verilen yerlerde bir ay için ücretin tamamı işçilere ödenmiş olacak. Bir aylık dönemde yıllık izinden sadece 12 gün kullanılmış olacak.



-Kısa çalışmaya başvuracak şirketlerde; ikramiye ve yakacak yardımı hemen ödenecek. Yıllık izin formülü uygulanarak çalışmayan işçinin net ücretinin yüzde 89’unun ödenmesi sağlanacak.



-24 Nisan 2020 tarihinden sonra üretim durdurulursa, ücretli izin kullandırılan günler için daha sonra telafi çalışması ve denkleştirme yapılabilecek, Cumartesi günü telafi çalışması yaptırılabilecek.



-Üretim devam eden işyerlerinde temas mesafesi ve diğer önlemler alınarak işin devamı sağlanacak. Gerekli korunma araçları verilecek.



-Koronavirüs riski ortaya çıkan işyerlerinde işçiler “çalışmaktan kaçınma hakkını” kullanarak üretimi durdurabilecek.



Türk Metal şehir otelini sağlık çalışanlarına ayırdı

Öteyandan, Türk Metal’in sahibi olduğu Büyük Anadolu Hotels’in Ankara şehir merkezinde bulunan Büyük Anadolu Downtown oteli sağlık çalışanlarına tahsis edildi. Türk Metal Başkanı Pevrul Kavlak sosyal medya hesabında yaptığı duyuruda, “Canını hiçe sayarak mücadele eden sağlık çalışanlarımıza verdikleri mücadelede destek olalım istedik. Söğütözündeki otelimizi bu mücadele boyunca tamamen sağlık çalışanlarımıza tahsis ediyoruz. Üyelerimizin olduğu kadar ülkemiz için verdikleri mücadelede de sağlık çalışanlarımızın yanında olacağız” dedi.