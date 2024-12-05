Türk milyarderler servetlerine servet kattı! 15 yılda rekor artış

İsviçreli yatırım bankası UBS, milyarderlerin 2024 tablosunu açıkladı. Avrupa'da sırasıyla Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya'da milyarder sayısı artarken, İngiltere'de azaldı. Bu yıl yeni milyarderlerin çoğu servetlerini kendi yarattı. Milyarderlerin serveti, 2023'te yaklaşık yüzde 17 artarak 14 trilyon dolara ulaştı.

Servet artışında kur etkisi

Türkiye ise milyarderlerin servetleri 2022-2023 yılları arasında yüzde 157,78 seviyesinde büyüdü. Türkiye’de kişisel servet artışındaki büyüme kur etkisiyle açıklanıyor.

Türk milyarderlerin serveti TL ile yüzde 157’nin üzerinde büyürken, dolar kurunda bu büyüme yüzde 63 oranında görülüyor.

15 yılda kişisel servet rekoru

Türkiye'de kişisel servetin 2008 ile 2023 arasında önemli ölçüde arttığı görülüyor. etişkin başına düşen ortalama servet, TL cinsinden ölçüldüğünde yüzde 1708 gibi bir orana işaret ediyor.

Dolar milyonerlerinin sayısında artış

UBS,'ye göre 2028’e kadar, 56 ülkeden 52’sinde dolar milyonerlerinin sayısı artacak. Banka Türkiye’de 60 bin 787 olan dolar milyonerlerinin sayısının, 2028 yılında 87 bin 77 ile yüzde 43 artacağını öngörüyor.