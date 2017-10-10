Türk mobilya sektörü vites büyüttü

10 Ekim 2017

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (İİB) Başkanı Ahmet Güleç, 2007 itibarıyla mobilya sektörünün dünya ticaretinden yüzde 0,8 pay aldığını anımsatarak, "Mobilya ihracatımız 2016 yılında payını yüzde 1,4'e çıkarma başarısını göstermiştir, 2023 yılı hedefimiz ise dünya mobilya ihracatından yüzde 2,5 veya üzerinde pay almaktır." dedi.

Türkiye'nin 2023 vizyonu doğrultusunda mobilya sektörünün konum ve hedeflerinin paylaşıldığı toplantı Çırağan Sarayında, İİB Başkanı Ahmet Güleç'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Güleç, 2023 hedefleri arasında yer alan dünya ticaretinden yüzde 1,5 pay alma konusunun ihracatçıları heyecanlandırdığını belirterek, mobilya sektörünün hedefinin yüzde 2,5 olduğunu söyledi.

Türkiye'nin hedeflenen ihracat rakamına ancak uygun stratejilerle ulaşılabileceğini aktaran Güleç, şunları kaydetti:

"2007 itibarıyla dünya ihracatından yüzde 0,8 pay alan mobilya ihracatımız, 2016 yılında payını yüzde 1,4'e çıkarma başarısını göstermiştir. 2023 yılı hedefimiz ise dünya mobilya ihracatından yüzde 2,5 veya üzerinde pay almaktır. Yaptığımız analiz ve değerlendirmelere göre 2023 yılında 320 milyar dolar civarında bir ihracat hacmine ulaşacak olan dünya mobilya pazarından almayı hedeflediğimiz pay yaklaşık 10 milyar dolarlık ihracata karşılık gelmektedir.

Bu ihracat hedefimize ulaşmak üzere uygun stratejileri üretmek; üretim odaklı olmaktan çok pazar odaklı olmak için yoğun şekilde çalışıyoruz. Mobilya ihracat hacmi hedefimize ilave olarak kilogram başına değeri de 7 dolara çıkarmayı hedefliyoruz."

Bu hedeflere ulaşmak için tasarıma ağırlık verip, kalite anlayışlarını geliştirdiklerini anlatan Güleç, gelinen noktada mobilya ihracatçılarının, bölgesel oyuncu olmaktan küresel oyunculuğa geçtiğini ve pazar payları düşük de olsa dünyada iki yüzden fazla gümrük bölgesine ihracat yapmaya başladığını bildirdi.

"Hedef pazar olarak belirlenen ilk üç ülke ABD, Çin ve İspanya"

Güleç, mobilya ihracatında en büyük paya sahip olan İstanbul İhracatçılar Birliğinin ise ihracat artışını genelde sektör artışının en az yüzde 10 kadar üzerinde gerçekleştirdiğini belirterek, 2017 yılı ihracat artışında da yine en yüksek payı İstanbul İhracatçılar Birliğinin aldığını aktardı.

Sektörün yeni pazarlara ulaşarak ihracat gücünü artırması için "Küresel İhracat Analizi" ve elde edilen bulgular doğrultusunda "Hedef Pazarlara Analitik Yaklaşım" çalışması yaptıklarını dile getiren Güleç, çalışma sonucunda küresel ihracat analizini takiben yedi ayrı bölgede ayrıntılı hedef pazarların analizinin yapıldığını söyledi.

Güleç, araştırma sonuçlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bu pazar araştırmasına göre birinci derecedeki hedef, ABD, Çin, İspanya, Almanya, Hollanda, Bulgaristan, Cezayir ve Çek Cumhuriyeti. Hedef pazar olarak belirlenen ilk üç ülke ABD, Çin ve İspanya, bütün cazibesine rağmen büyüme yapabilmek için daha fazla pazarlama enerjisi sarf edilmesi tavsiye edilen, yani 'Daha Yoğun Çaba - Try Harder Zone' bölgesi.

Fakat Almanya, Hollanda, Bulgaristan, Cezayir ve Çek Cumhuriyeti'nde Türkiye’nin rekabet gücü nispi olarak daha yüksek olup, 'Büyüme' stratejilerinin hayata geçirilmesi tavsiye edilen bölgeler olarak karşımıza çıkmakta."

Güleç, bu ülkelerin yanı sıra Katar, Romanya, İngiltere ve Suudi Arabistan'ın diğerlerine nazaran daha dinamik pazarlar olması nedeniyle nispi bir öneme sahip olduğunu, yüksek ithalat artış hızları nedeniyle de Pakistan, Filipinler, Etiyopya ve Mali'nin fırsat pazarlar olarak belirlendiğini aktardı.

"ABD'ye ihracatımız artıyor"

Toplantı sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Güleç, araştırma sonuçlarında öne çıkan pazarlardan biri olan ABD'ye yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Ahmet Güleç, ihracatın artırılması için fuarların önemine işaret ederek, "10 yıl önceki Türkiye'nin mobilya ihracatına baktığımızda, ABD yoktu. Son 2 yıldır bu değişti. Önümüzdeki hafta ABD'deki 5'inci fuara katılacağız. Şu an ABD, kısa sürede 100 milyon dolardan fazla mobilya ihracatımızın olduğu bir ülke haline geldi. ABD'ye ihracatımız gittikçe artıyor, 2023 yılında ABD'ye 1 milyar dolar mobilya ihracatımız olacak. ABD pazarında Türkiye mobilya sektörüne ilişkin olumsuz bir algı yok o yüzden orada ihracatımız hızla artıyor. " şeklinde konuştu.

Mobilya anlamında gelecekte 2 ülkenin çok önem kazanacağının altını çizen Güleç, bu ülkelerin bugünkü haliyle ABD ve "Geleceğin Amerika'sı" olarak nitelendirdiği Çin olduğunu söyledi.

"Sınırlar kapatılmaz, kapatırsın açarsın, onun için biz uzun dönemli strateji izliyoruz"

Sona eren KDV indirimini de değerlendiren Güleç, mobilya sektörünün bu indirimle ikinci kez uluslararası arenada kendinden söz ettirdiğini dile getirdi. Uygulanan maliye politikasının sektörü önemli ölçüde geliştirdiğine işaret eden Güleç, "Bazen maliye politikaları sektörü doğru yönlendiriyor. KDV indirimi kararı çok doğruydu, aslında kalıcı olması gerektiğini söylüyoruz. KDV'nin tekrar doğru bir rakama geleceğine inanıyorum, tekrar bir indirim beklentimiz var." ifadelerini kullandı.

Güleç, Habur Sınır Kapısının kapatılması durumunda sektörün bundan nasıl etkileceği yönündeki soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Bir sınır kapatılır mı kapatılmaz mı tartışmasında; 'Nasıl bir yerde bir sınır açalım?' diyorlar. Dolayısıyla sınırlar kapatılmaz, kapatırsın açarsın. Onun için biz uzun dönemli stratejiler izliyoruz. Kısa dönemli 2 tır eksik yaparsın, sonra 3 tır fazla gönderirsin. Bu sınırlar kalıcı olarak kapatılmaz hiçbir zaman. İsrail örneğinde olduğu gibi, bugün bir ülkeye diyelim ki mobilya ihracatı yapamıyoruz. Bu, gelecekte yapamayacağız demek değildir."

Güleç, sektörün gelişmesi için mobilya sektörünün tasarım ve kaliteye odaklanması halinde, her pazara koşullar ne olursa olsun sonunda muhakkak gireceğini söyledi.

Kaynak: AA