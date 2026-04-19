Türk mobilyacılar ABD’de sahneye çıkıyor: İhracatta yeni hedef 500 milyon dolar

Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Hikmet Güngör, ABD’nin 2025 yılında 66 milyar dolarlık mobilya ithalatı gerçekleştirdiğini belirterek, bu rakamın geçmiş yıllarda 90 milyar dolara kadar ulaştığını söyledi.

Türkiye’nin halen ABD’ye yaklaşık 250 milyon dolar seviyesinde mobilya ihracatı yaptığını kaydeden Güngör, sektörün orta vadeli hedefinin bu rakamı 500 milyon dolara çıkarmak olduğunu vurguladı.

Sektörel ticaret heyetlerine fuar organizasyonu eklenecek

Güngör, Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin son dört yılda sekiz ülkeye sektörel ticaret heyeti düzenlediğini ve bu organizasyonlarla 139 firmanın uluslararası pazarlama kapasitesinin güçlenmesine katkı sağlandığını ifade etti.

Bu faaliyetlere devam ederken, ilk kez bir fuarda Türkiye milli katılım organizasyonu gerçekleştireceklerini belirten Güngör, HD Expo Conference 2026 fuarının bu açıdan önemli bir adım olduğunu söyledi.

Güngör, “HD Expo Conference 2026 ile Türk mobilya sektörünün küresel ölçekte rekabet gücünü artırmayı, Türk markalarının uluslararası projelerde daha fazla yer almasını sağlamayı ve ABD pazarındaki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

ABD’de marka bilinirliği ve yeni ticari bağlantılar hedefleniyor

ABD’nin Türk mobilya ve iç mekân sektörünün öncelikli hedef pazarları arasında yer aldığını ifade eden Güngör, tasarım gücü, üretim kapasitesi ve kalite standardı yüksek Türk ürünleri için bu pazarda önemli fırsatlar bulunduğunu söyledi.

Güngör, HD Expo Conference 2026 kapsamındaki milli katılım organizasyonuyla Türk firmalarının marka bilinirliğinin artırılmasının, yeni ticari bağlantılar kurulmasının ve ihracat hacminin güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti.