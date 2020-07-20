Türk mobilyası Çin'de görücüye çıkıyor

20 Temmuz 2020

Dünyanın 13'üncü büyük mobilya üreticisi olan Türkiye, COVID-19 nedeniyle Temmuz’a ertelenen CIFF Uluslararası Mobilya Fuarı’na yönelik hazırlıklara devam ediyor. Türk mobilyası 27-30 Temmuz tarihleri arasında Çin’in Guangzhou kentinde düzenlenecek fuarda 4 bin metrekarelik alanda 48 konteyner ile yer alacak.

Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, Çin’in Türk mobilya sektörü için önemli bir pazar olduğunu ve Haziran’da bu ülkeye ihracatlarının üç kat arttığını aktardı. Küresel pazarın bütün önemli alıcılarının hazır bulunduğu CIFF Fuarı hakkında da bilgi veren Güleç, COVID-19 nedeniyle 27-30 Temmuz’a ertelen fuara Türkiye’nin 4 bin metrekarelik alanda, 48 konteyner ürün ve 45 marka ile yer alacağını söyledi.

Türk markalarına ait ürünlerin fuarda sergileneceğini, ancak kendilerinin fiziki olarak orada hazır olmayacaklarını açıklayan Güleç, şunları kaydetti:

"Standların kurulumu ve stand görevlileri Ticaret Bakanlığı ve Ticaret Müşavirliğimizin desteği ile Çin’den temin edildi. Ancak oluşturduğumuz dijital alt yapı ile standımızı gezen bütün satın almacılar çok rahat bir şekilde Türk markalarının temsilcileri ile görüşebilecek. Pandeminin getirdiği seyahat kısıtlamalarına rağmen bütün bu çözümleri neden geliştiriyoruz, çünkü Çin bizim için son derece önemli bir pazar. Biz bu fuar ile sadece Çin ile değil dünyanın bütün önemli mobilya alıcılarıyla buluşuyoruz. Yanı sıra Çin’e ihracatımız geçen yılın Haziran ayına kıyasla bu yıl üç kat arttı. Çin’e ihracat yapan, bayilik veren firma sayımız her geçen gün artmaya devam ediyor. Çin ile ilişkimiz sadece mobilya satmakla sınırlı değil, aynı zamanda birlikte stratejik işbirliği yapmak üzerine. Birlik olarak başından beri bu fuara katılım sürecini kurguladık, planladık, planı uyguladık ve tüm firmalarımızı destekledik.”

İlk uluslararası sanal fuar 27-30 Temmuz’da

İhracatta kalite, tasarım ve fiyatın yanı sıra özellikle ‘yeni normal’ ile birlikte dijitalleşme ve e-ticaretin öneminin iyice arttığını belirten Ahmet Güleç, mobilyada ilk uluslararası sanal fuarı da yine Temmuz’da yapacaklarını söyledi. Türkiye’nin ilk uluslararası sanal mobilya fuarı 'Furnistry2020 Virtual Fair' adı altında 27-30 Temmuz tarihleri arasında düzenleyeceklerini açıklayan Güleç, dünyanın bütün önemli satın almacılarını fuar için davet ettiklerini, Türk markalarına ait ürünlerin tanıtılacağı fuarda e-B2B alanlarında iş toplantıları gerçekleştireceklerini aktardı.

2023 yılında mobilya ihracatında dünyanın ilk beş ülkesi arasında yer almayı hedeflediklerini kaydeden Güleç, "Dijitalleşmenin ve e-ticaretin pandemiden sonra ‘Yeni Normal’de önemi arttı. Türk mobilya sektörü bu konuda da Bakanlığımızın da desteğiyle büyük adımlar attı. Hızla gelişme kaydediyoruz. Ben, Türk mobilya sektörünün teknolojisinin dünyada başka hiçbir ülkenin mobilya sektöründe olmadığını iddia ediyorum. Pek yakın bir gelecekte sektörümüz, dijitalleşmede ve e-ticarette de dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yerini alacaktır.” dedi.