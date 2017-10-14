"Türk mobilyası dünyada taklit ediliyor"

14 Ekim 2017

Mobilya Sanayicileri ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, Türk mobilyasının dünyada taklit eden değil, taklit edilen bir konumda olduğunu vurgulayarak, "Eğer Türk mobilyası taklit ediliyorsa doğru yoldadır. Taklitler aslını yüceltir. Ayrıca taklit ediliyorsan bir değerin vardır." dedi.

Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı da olan Güleç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk mobilyacıların yurt içinde birbirleriyle, yurt dışında ise yabancı markalarla rekabet halinde olduğunu söyledi.

Güleç, Türk mobilyasının daha da güçlenmesi için sektördeki kayıt dışılığın bitirilmesi ve tasarıma daha çok önem verilmesi gerektiğini ifade etti.

Özellikle Rusya, İran, Azerbaycan, Irak, Suudi Arabistan gibi ülkelerde Türk mobilyasının modada öncü olduğunu dile getiren Güleç, "İthal ikameci ülkeler var. Türk mobilyası bu ülkelerde alınıp taklit ediliyor. Gümrük duvarlarıyla kapalı ülkelerin üreticileri Türk mobilyasının taklidini yapıp satıyor." diye konuştu.

İnegöl, Kayseri, Adana ve İstanbul gibi kentlerde önemli üretim yapıldığını anlatan Güleç, "Nitelikli bir iş gücümüz var. Artık Türk mobilyasının öyle bir tedarikli altyapısı var ki mobilya ile ilgili ihtiyaç neyse Türkiye'de bu üretilebiliyor. Mobilya sektörü milli sektör haline geldi. 100 dolarlık sattığımız koltuğun maksimum 20 doları dışarı gidiyor, 80 doları içeride kalıyor. Katma değeri Türkiye'de kalan bir sektör." ifadelerini kullandı.

"Taklitler aslını yüceltir"

Türk mobilyasının dünyada taklit edildiğini vurgulayan Güleç, "Taklit edilmek çok güzel. Bir modacının güzel bir sözü var, 'Taklit edilmediğim gün ölmüşüm demektir.' Eğer Türk mobilyası taklit ediliyorsa doğru yoldadır. Taklitler aslını yüceltir. Ayrıca taklit ediliyorsan bir değerin vardır. Türk mobilyası dünyada taklit eden değil, taklit edilen bir konumda." dedi.

Güleç, Türkiye'nin mobilya sektöründe dünya ticaretinden yüzde 1,5'in üzerinde pay aldığını belirterek, hedefin 2023 yılında yüzde 2,5 pay almak olduğunu bildirdi.

Mobilyada teknoloji, tasarım, kalite ve pazar dinamiklerini analiz ettiklerini dile getiren Güleç, şunları kaydetti:

"Mobilya, ağaç ve orman ürünlerine baktığımızda geçen yılın 9 ayında 3 milyar 28 milyon dolar olan ihracatımızı bu yılın aynı döneminde 3 milyar 190 milyon dolara çıkardık. Yüzde 5,2'lik artışımız var. Mobilya ihracatında son üç ay çok hareketli olacak. Genel olarak mobilya, ağaç ve orman ürünleri ihracatında yüzde 10 civarında artış gerçekleşecek ve 4,5 milyar dolara ulaşmış olacağız."

Güleç, sektörün ekonomide dinamo konumunda olduğunu ifade ederek, "Dünya mobilya ihracat sıralamasında bizim konumumuz çok iyi. Özellikle uluslararası fuarlara katılarak konumumuzu güçlendiriyoruz. Türk mobilyasının marka değeri çok yüksek. Modasıyla ve tasarımıyla öncü durumundayız. Onun için biz dünyaya artık tasarım, teknoloji ve yenilik gönderen bir ülke olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA