Türk mühendisler dövizli maaşın cazibesine kapıldı

Merve YİĞİTCAN

Pandemi sonrası tüm dünyada dijital yatırım harcamalarının çok hızlı artması ve aynı zamanda yerinde çalışmanın mümkün olmasıyla iş hayatına iyice yerleşen coğrafyasızlık anlayışı, küresel yetenek kıtlığını da beraberinde getirdi. Birçok şirket başta yazılımcı olmak üzere mühendis kadrolarını güçlendirmek istiyor. Sadece Avrupa’da 1 milyon yazılımcıya ihtiyaç olduğu tahmin edilirken Türkiye’nin bu açığı 400 bin yazılımcı seviyesinde. Dünyadaki küresel yetenek kıtlığı dalgasına içerde eriyen Türk Lirası da eklenince, birçok Türk şirketi kalifiye çalışanlarını dövizle maaş teklif eden yabancı şirketlere kaptırmaya başladı. Sadece teknoloji değil, beyaz eşyadan otomotive teknolojinin yoğun kullanıldığı birçok sektörde bu sorun baş ağrıtmaya başladı.

CEO’ların ilk gündemi

DÜNYA’ya değerlendirmelerde bulanan Vizyon 100 Platformu Kurucu Üyesi ve Dijital Stratejist Bülent Kutlu, dünyada küresel yetenek kıtlığının ciddi boyutlara ulaşmaya başladığını söylerken, bu sorunun önümüzdeki 5 yıl içinde Türkiye’de çok ciddi şekilde hissedileceğini belirtti. 2017 yılında kurulan Vizyon 100 Platformu, düzenli aralıklarla gerçekleştirdiği Dijital CEO toplantılarıyla Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin CEO ve genel müdürlerini bir araya getirip üst düzey yöneticilerin gündemini ve geleceğe dair öngörülerini paylaşmasına fırsat veriyor. Kutlu, bu toplantılarda küresel yetenek kıtlığı sorununun çok fazla öne çıktığını, neredeyse tüm yöneticilerin ilk gündem maddelerinden biri haline dönüştüğünü ifade etti.

Pandemi sonrası patladı

Küresel yetenek kıtlığının ortaya çıkışını anlatan Kutlu, pandemi sonrasında bir anda tüm dünyada bütün şirketlerin dijital dönüşüme çok fazla önem vermeye başladığını, yatırımlarını ciddi seviyede artırdığını, bu nedenle bir anda eleman ihtiyacı ortaya çıktığını vurguladı. IT departmanlarını büyütmeye çalışan şirketlerin piyasadaki elemanları da almaya başladıklarını aktaran Kutlu, şirketlerin kendi ülkelerindeki çalışanlarla yetinmeyip farklı ülkelerde de mühendis arayışına girdiğini bildirdi. Bunda iş hayatında coğrafyasızlık kavramının da etkili olduğunun altını çizen Kutlu, tüm bu gelişmelerinin küresel yetenek kıtlığını doğurduğunu ifade etti.

Büyük istifa dalgası

Tüm dünyada yazılımcı açığının varlığına işaret eden Kutlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Avrupa’nın 1 milyon yazılımcıya ihtiyacı var. Almanya’da 750 bin yazılımcı var ama hala yazılımcı ithal ediyorlar. Türkiye’de şu an 150-200 bin bandından yazılımcı istihdamı olduğu biliniyor. Ama ihtiyaç 400 bin. Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz zirvede tüm CEO’lara ‘Yazılımcılarınıza ciddi zam yapın yoksa kaybedersiniz’ dedim. Şimdi tüm bunlara zayıf TL de eklenince yazılımcılarımızı, mühendislerimizi yabancılara kaptırmaya başladık. Ciddi bir krizle karşı karşıyayız. Bu kriz önümüzdeki 5 yıl içinde Türkiye’yi çok ciddi şekilde vuracak. Sadece yazılımda değil, bilişim ve teknolojide bu yetenek kıtlığını yaşayacağız. ABD’de başlayan ‘büyük istifa dalgası’nın tüm dünyaya yayılma ihtimali yüksek. Türkiye’de de başlayacağını tahmin ediyoruz. Bu istifa dalgasını da küresel yetenek kıtlığı tetikliyor.”

“Zayıf TL bizi hedef ülke haline getirdi”

Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) Başkanı Yaman Tunaoğlu, mühendis kadrolarında yaşanan yaprak dökümüne dikkat çekiyor. Bu sorunun özellikle teknoloji firmaları için ciddi sorun teşkil ettiğine dikkat çeken Tunaoğlu, “Teknoloji firmaları son dönemde kalifiye eleman bulmakta zorlanıyorlar ya da mevcut personellerini kaybediyorlar. Bunun sebebi de zayıf Türk Lirası” dedi. Mühendislerin bir kısmının yurtdışına çıktığını, bir kısmının da uzaktan yabancı şirketlere hizmet vermeye başladığını söyleyen Tunaoğlu, özellikle TL’de yaşanan kayıpları gören yabancıların, Türk mühendislere dövizle maaş teklifl erini artırdığını kaydetti. Tunaoğlu, “Kalifiye eleman sorunu aslında Avrupa’da da var. Teknolojinin hızı bu tür elemanlara ihtiyacı artırdı. Bizim de ihtiyacımız var. Ama TL’nin zayıf olması Türkiye’yi bu alanda hedef ülke haline getiriyor. Bu da Türkiye’nin geleceği açısından çok riskli. O insanlara bizim ihtiyacımız var ama onlar yabancı şirketler için çalışıyor” diye konuştu.