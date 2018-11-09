Türk mühendisleri ‘yatırım’ çekiyor!
Otomotiv endüstrisi gelinen noktada Türkiye’yi sadece otomobil ve ticari araç üreten değil, Ar-Ge ve know how ihraç eden, OEM’lere (Orijinal Ürün Üreticisi) üst düzey yönetici gönderen bir merkez konumuna da taşıdı.
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