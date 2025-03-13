Türk müteahhitler Ukrayna için hazır: Bakanlar Bolat ve Yumaklı, Zelenski'yle görüştü

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ukrayna temasları kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi.

Ziyarete ilişkin bilgi veren Yumaklı, Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi, adil ve kalıcı barışın tesisiyle savaş sonrası yeniden inşa sürecinde atılması gereken adımlar üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Yumaklı, iki ülke arasındaki tarımsal ticaret hacmini artırıp, sektörü daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, "Son 10 yılda çeşitli alanlarda geliştirdiğimiz ilişkilerimizi daha ileri seviyelere taşıyacağımıza inancımız tam." değerlendirmesinde bulundu.

Türk müteahhitler hazır

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da Türk müteahhitleriyle beraber Zelenski tarafından kabul edildiklerini bildirdi.

Görüşmede, ülkeler arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin seyri ile geleceğe yönelik yol haritasının gündeme alındığına işaret eden Bolat, şunları kaydetti: "Sayın Zelenski'nin Sayın Cumhurbaşkanı'mızla belirlediği 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşmadaki kararlılığımızı, serbest ticaret anlaşmamızı yürürlüğe koymak için istekli olduğumuzu ve Ukrayna'nın yeniden inşasında Türk müteahhitlerin tecrübesini, bilgi birikimini Ukrayna'ya aktarmaya ve gerçekleştirilecek projeleri üstlenmeye hazır olduklarını yineledik."

Ziyarette Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal'le de verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerine vurgu yapan Bolat, "Görüşmede, ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğini daha da ileriye taşıyacak adımları ele aldık. Ayrıca, Türkiye olarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına ve egemenliğine verdiğimiz güçlü desteği bir kez daha vurguladık ve bölgemizde barışın ve huzurun tesisi için diyaloğun önemine dikkat çektik." ifadelerini kullandı.

20 şirket temsilcisi katıldı

Bolat, söz konusu ziyarette, Ukrayna'nın Yeniden İnşasından Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Topluluklar ve Bölgeleri Geliştirme Bakanı Oleksiy Kuleba ile Türkiye-Ukrayna Yeniden İnşa Görev Gücü ilk toplantısını gerçekleştirdiklerini de bildirdi.

Türkiye'den müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektöründe faaliyet gösteren 20'den fazla şirket temsilcisinin katıldığı toplantıda, Ukrayna'dan da ilgili kamu kurumları ve özel sektör yetkililerinin bulunduğunu aktaran Bolat, burada savaş sonrası süreçte Ukrayna'nın hızlı şekilde ihtiyaçlarının giderilmesi ve yaralarının sarılmasında öncelikli işbirliği alanlarını ele aldıklarını kaydetti.

Bolat, toplantının Türk müteahhitlik, inşaat ve teknik müşavirlik sektörlerinin Ukrayna'daki pozisyonunu daha da güçlendirecek bir zemin oluşturmasına katkı sağlamasını dilediğini aktardı.