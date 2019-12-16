'Türk müteahhitler Ukrayna’da şanslı'
Ülkesinin 24 bin kilometre otoyol inşaatı için uluslararası ihale yapacağını söyleyen Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybıha, “5 liman ve 15 havalimanı için Türk müteahhitler şanslı. Yeni kanun ile tarım alanlarını yabancılar satın alabilecek” diye konuştu.
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