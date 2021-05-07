Türk müteahhitlerden Libya'ya çıkarma

Türkiye'nin önde gelen yaklaşık 50 müteahhitlik şirketi, Libya Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği ev sahipliğinde 29-31 Mayıs'ta düzenlenecek Turkish Expo Construction isimli fuara katılarak Libya'nın yeniden inşa sürecindeki projelerden en büyük payı almak için girişimlerde bulunacak.

ICF Fuarcılık tarafından, Libya'nın en büyük iş dünyası sivil toplum kuruluşu Libya Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği ev sahipliğinde, Trablus Radison Blue Hotel'de Turkish Expo Construction ismiyle fuar düzenlenecek.

Başta Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve bazı bakanlar olmak üzere, Libyalı üst düzey siyasetçi, bürokrat, iş insanı ve yatırımcının katılacağı fuarda, çeşitli zirveler ve B2B görüşmeler gerçekleştirilecek.

"Başbakan Dibeybe'nin çağrısı Türk şirketleri heyecanlandırdı"

ICF Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Akpınar, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin "Türk iş adamlarını yeniden Libya'da görmek istiyoruz" dediğini anımasatarak, "Bizzat Libya Başbakanı Dibeybe tarafından yapılan bu çağrı Türk müteahhitleri de heyecanlandırdı. Müteahhitlerimizin aslında yurt dışında en çok tanıdığı ülkeler arasında Libya ilk sıralarda geliyor. Yeniden inşa sürecinde şirketlerimiz en büyük payı almak istiyor." diye konuştu.

Akpınar, "Geçici hükümet kurulduktan sonra gelen siyasi istikrarla birlikte çok yoğun altyapı ve üst yapı projeleri ihtiyacı doğdu. Şirketlerimiz, 10 yıldır süren, bütün yatırımların durduğu, altyapı projelerinin kesintiye uğradığı karışıklık sonrası Libya'da hayata geçirilecek 10 milyarlarca dolarlık projelerden en büyük payı almak istiyor." ifadelerini kullandı.

Mesut Akpınar, "28 Haziran-1 Temmuz'da Al Dawlia ortaklığında Libya Construction ismiyle gerçekleştireceğimiz ikinci fuarda Türk inşaat malzemesi üreticileri Libya'da görücüye çıkacak. Bu fuar, son 7 yılda yapılacak ilk büyük çaplı organizasyon olacak. 10 bin metrekareden fazla bir alanda 200'den fazla firmanın katılımıyla gerçekleşecek. dedi.