Türk müteahhitlerden Senegal’de 2,2 milyar dolarlık proje

Türkiye-Senegal İş Forumu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Senegal Başbakanı Ousmane Sonko’nun katılımıyla İstanbul’da düzenlendi. Forumda, iki ülke arasındaki ticari ilişkiler ve yatırım fırsatları ele alındı.

Konuşmasında Senegal ile Türkiye ilişkilerinin çok daha ileri noktalara taşınacağını belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Her iki ülke liderleri çok kısa sürede 1 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hacmine ulaşma hedefini özel sektörlerimizin önüne koydular. Özel sektörlerimiz bunu başarıyla gerçekleştirecek” dedi.

Senegal’in Türkiye’de güvenli ve istikrarlı bir ülke olarak tanındığını ifade eden Bolat, Türk yatırımcıların bugüne kadar tarım, madencilik, enerji ve sanayi gibi alanlarda 780 milyon doların üzerinde yatırım yaptığını, bu yatırımların on binlerce kişiye istihdam sağladığını belirtti.

Bolat, Senegal’in petrol ve doğal gaz keşfinin ülke ekonomisine önemli bir ivme kazandırdığını vurgulayarak, “Senegal, 18 milyon nüfusuyla Afrika kıtasına açılan önemli bir kapı. Enerji, savunma sanayisi, imalat, ilaç ve tarım alanlarında büyük potansiyel var” diye konuştu.

Türk müteahhitlerin dünyada 12 bin 700 projeyle 544 milyar dolarlık iş tamamladığını hatırlatan Bolat, “Senegal’de bugüne kadar 39 projeyle 2,2 milyar dolarlık yatırımlar hayata geçirildi. 2050 Senegal Kalkınma Planı kapsamında bu iş birliği artarak sürecek” dedi.

Bolat, ekim ayında İstanbul’da düzenlenecek Türkiye-Afrika Ticaret Bakanları Zirvesi ve İş Forumu’na Senegal’den geniş bir heyet beklediklerini, Aralık ayında Dakar’daki Uluslararası Ticaret Fuarı’na da Türkiye’den büyük bir ticaret heyeti katılımı planladıklarını kaydetti.