Türk müteahhitlerin 2024'ün 8 ayında üstlendiği toplam yurt dışı proje değeri: 11,2 milyar dolar

Yurt dışı müteahhitlik sektörü 1972'den 2024 ağustos ayı sonuna kadar 137 ülkede 515 milyar dolar değerinde 12 bin 277 proje üstlendi. Bu dönemde üstlenilen projelerin ülkelere göre dağılımında Rusya, yüzde 19,9'luk payla ilk sırada yer aldı. Söz konusu ülkede bugüne kadar 102,3 milyar dolarlık proje yürütüldü.

Rusya'yı yüzde 10,4'lük payla Türkmenistan takip ederken bu ülkede üstlenilen projelerin tutarı 53,5 milyar dolar oldu. Irak, yüzde 6,8'lik pay ve üstlenilen 34,9 milyar dolarlık projeyle üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri, 31 milyar dolarlık projeyle Libya ve 29,5 milyar dolarlık projeyle Kazakistan izledi.

Sektörün üstlendiği projelerde Suudi Arabistan yüzde 5,6'lık pay ve 29 milyar dolarlık bedelle öne çıktı. Bu dönemde Cezayir'de 22,7 milyar dolarlık, Katar'da 20,3 milyar dolarlık, Azerbaycan'da 19,4 milyar dolarlık, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 13,2 milyar dolarlık proje üstlenildi.

13,9 oranla kara yolu, tünel ve köprüler projeler arasında ilk sırada

Türk müteahhitlerin yurt dışında bugüne kadar üstlendiği projelerde yüzde 13,9 oranıyla kara yolu, tünel ve köprüler ilk sırayı aldı. Bu sektörü, yüzde 13,8 ile konut, yüzde 8,6 ile enerji santrali, yüzde 7,1 ile ticaret merkezi ve yüzde 6,6 ile havalimanı yatırımları takip etti.